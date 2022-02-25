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時隔一年 廣州官方再提建設「廣深地鐵」

社會熱點 18:55 2022/02/25

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廣州市南沙區2月21日舉行廣州南沙粵港澳全面合作示範區建設成效新聞發布會。會上南沙區住建局提到，會上提到南沙區將建設地鐵22號線東延線，與深圳地鐵18號線對接，讓廣州民眾可乘地鐵前往高鐵光明城站。
 
澎湃新聞報道指，上述廣州市南沙區住建局披露的廣州地鐵22號線東延線（至深圳光明城），將「廣深地鐵」這一跨市交通線再度拉回社會視野。

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一年前，廣州舉行《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布兩周年系列發布之廣州市推進全球重要交通樞紐建設情況發布會。發布會上，廣州市規劃和自然資源局黨組成員、副局長姜莉透露了一個重磅消息，廣州地鐵22號線將延伸至深圳。這也是官方首次確認了22號線的南延走向。

時隔一年 廣州官方再提建設「廣深地鐵」

此前，廣州地鐵22號線將延伸至深圳的信息，只在廣州地鐵發布的《粵港澳大灣區線網優化客流預測專題研究項目》招標文件有所提及。

不過，自去年2月披露了廣州地鐵22號線將延伸至深圳的消息之後，相關信息公布的並不多。

去年10月公布的《廣州市交通運輸「十四五」規劃》顯示，廣州地鐵22號線南延線也是《規劃》中明確的9條策劃地鐵線路之一。不過，《規劃》中提及的廣州地鐵22號線南延線僅提到了廣州番禺廣場至東莞長安步行街一段，未明確提及延及深圳部分。

責任編輯：李冰琪

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