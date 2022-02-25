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【烏克蘭局勢】習近平同普京通電話 支持俄烏談判解決問題

國情動向 19:24 2022/02/25

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俄烏局勢升級之際，央視新聞報道，國家主席習近平今日（25日）下午同俄羅斯總統普京通電話，雙方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。 習近平表示，中方支持俄方同烏方通過談判解決問題。

報道指，普京介紹了烏克蘭問題的歷史經緯以及俄羅斯在烏東部地區採取特別軍事行動的情況和立場，表示美國和北約長期無視俄羅斯合理安全關切，一再背棄承諾，不斷向東推進軍事部署，挑戰了俄羅斯戰略底線。俄方願意同烏方開展高級別談判。

習近平指出，近期，烏克蘭東部地區局勢急劇變化，引起國際社會高度關注。中方根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定中方立場。要摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。中方支持俄方同烏方通過談判解決問題。

他並指，中方關於尊重各國主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫的。中方願同國際社會各方一道，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

（不斷更新）

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責任編輯：蒯宇澄

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