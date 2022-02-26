【烏克蘭】王毅闡述五點立場：目前的局勢中方不願看到

俄羅斯攻打烏克蘭軍事行動持續，中國國務委員兼外長王毅周五（25日）應約，分別與英國外交大臣特拉斯、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利、法國總統顧問博納通電話。中國外交部表示，王毅闡述了中方對烏克蘭問題的基本立場，概括為以下五點：

一、中方堅定主張尊重和保障各國的主權和領土完整，切實遵守聯合國憲章宗旨和原則。這一立場是一貫的，也是明確的，在烏克蘭問題上同樣適用。

二、中方倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。認為一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。各國的合理安全關切都應予以尊重。在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。

三、中方一直關注烏克蘭問題的演變，目前的局勢是我們不願看到的。當務之急是各方保持必要克制，避免烏克蘭現地事態繼續惡化甚至走向失控。平民的生命財產安全應當得到有效保障，尤其要防止出現大規模人道主義危機。

四、中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力。中方歡迎俄羅斯和烏克蘭盡快舉行直接對話談判。烏克蘭問題的演變有著覆雜歷史經緯。烏克蘭應當成為東西方溝通的橋梁，而不應淪為大國對抗的前沿。中方也支持歐方與俄羅斯就歐洲安全問題進行平等對話，最終形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

五、中方認為聯合國安理會應當為解決烏克蘭問題發揮建設性作用，要以地區和平穩定為重，以各國普遍安全為重。安理會采取的行動應當給緊張局勢降溫而不是火上澆油，應當有利於推動外交解決而不是使局勢進一步升級。鑒此，中方歷來不讚成安理會決議動輒引用授權動武和制裁的第七章。

王毅說，中國作為安理會常任理事國和負責任大國，始終忠實履行自身國際義務，為維護世界和平穩定發揮建設性作用。在和平與安全問題上，中國是紀錄最好的大國。我們從未侵略他國、從不搞代理人戰爭、從不尋求勢力範圍、從不參與軍事集團對抗。中國堅持走和平發展道路，致力於構建人類命運共同體。我們將繼續堅定反對一切霸權強權，堅定維護廣大發展中國家特別是中小國家的正當合法權益。

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責任編輯：連兆鋒