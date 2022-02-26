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【烏克蘭】俄羅斯否決安理會譴責決議 中印阿聯酋投棄權票

國情動向 11:20 2022/02/26

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聯合國安理會周五（25日）討論美國提出、譴責俄羅斯入侵烏克蘭決議草案，由於俄羅斯是安理會常任理事國，擁有一票否決權，草案在俄羅斯投反對票下未能通過。中國、印度及阿聯酋三國投棄權票，安理會其餘11國都投贊成票。

路透社稱，中國投棄權票而沒有反對，已被西方國家視為展示俄羅斯國際孤立的一次勝利。決議草案使用較柔性的譴責字眼「deplore」而非「condemn」，並刪去了指向制裁及涉及俄羅斯總統普京的字句，換得中方不反對。

中國與俄羅斯及烏克蘭兩國都關係密切。中國雖然在反對北約擴張上與俄羅斯有共同立場，惟中方素來也反對軍事干預和分裂別國，支持尊重和保障各國主權和領土完整。

中國常駐聯合國代表張軍表示，中國一貫根據事情本身的是非曲直決定自身立場，面對當前複雜敏感形勢，安理會既要作出必要反應，亦要十分慎重，任何行動都要真正有利化解危機，而不是火上加油，如果處置不當，一味施壓制裁，只會導致更多人員傷亡、更大財產損失、更複雜混亂的局面、更難以彌合的分歧，徹底關上和平解決的大門，最終受害的是廣大無辜民眾。

張軍稱，中方呼籲各方在平等和相互尊重的基礎上，通過和平方式尋求解決彼此關切的合理方案，歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力，支持俄方同烏方通過談判解決問題。

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責任編輯：連兆鋒

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