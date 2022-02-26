【烏克蘭】新華社記者險述被端槍質問經歷 「一身冷汗」

俄羅斯對烏克蘭戰爭爆發，大量烏克蘭平民往西逃往歐盟，新華社記者魯金博則逆其道而行，從白俄羅斯駕車開入烏克蘭，並遇上烏克蘭士兵端槍截查，氣氛緊張，經歷頗為驚險。

魯金博經新華社微博號發表消息，表示自己從白俄羅斯首都明斯克，開車前往烏克蘭首都基輔途中，快到達烏北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）時，路障明顯增多，並第一次遇到哨卡的攔截，烏克蘭士兵短暫詢問和檢查後便放了行。

但魯金博不久後又遇上截查。他說，在岔路口，近光燈照得遠處地上像有什麽，減速後才看清，兩個人正趴在地上被檢查。

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「10來個身穿迷彩服的士兵沖上來，端著槍對我喊：『停車！熄火！』我降下車窗，還想揮手致意，但幾支槍口逼得更近：『雙手放在方向盤上！』」

魯金博用俄語與士兵快速溝通幾句，按照指令下車打開車門和後備箱，把所有證件拿出來。

「對方十分氣憤地連珠炮一般質問：『誰放你過來的？你是怎麽過來的？橋斷了，你從哪里來？沒人攔截你嗎？』」

「我如實回答路上的情況和所見所聞。他們核實證件無誤後再次放行，還補充一句：『我們和中國是友好的！』」

魯金博過了這一關，終於在主幹道旁看到營業的加油站，於是進去買當地手機卡。

「可是加油站的POS機壞了，只能用現金，而我沒有當地貨幣。這時，三支步槍從加油站門口探入，嚇得我一身冷汗。」

「原來是三名年輕警察進來買煙。其中一名警察看到我的難處，還自掏腰包買了電話卡送我。電話卡100格里夫納（約合3美元），我給了他5美元表示感謝。」

魯金博然後警察聊了聊基輔局勢。對方說：「很不好！大家都在撤離，你也應該離開，進去太危險了。」他問對方為甚麽不走，對方回答：「這是我們的家園，我會留在這里守衛。」

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責任編輯：連兆鋒