【烏克蘭局勢】中國駐烏大使稱仍在基輔：不可能拋下同胞不管

俄羅斯持續進攻烏克蘭，局勢緊張。對於被指「大使已經跑了，不在基輔了」，中國駐烏克蘭大使范先榮周日（27日）發布影片（見下圖），稱自己還在基輔，強調中國大使永遠不可能拋下自己的同胞不管。

據中國駐烏克蘭大使館微信公眾號，范先榮表示，有中國同胞打電話問使館，指聽說大使已經跑了，不在基輔了；他強調，中國大使還在基輔，永遠不可能拋下自己的同胞不管，先顧自己的安危。這幾天他接到的國內指示，最多就是囑咐要保護好同胞。

他又稱，當前烏克蘭安全形勢確實困難，接下來的一段日子，估計形勢還會進一步惡化；並指一些當地民眾面對國家目前遭遇危難，會焦急衝動，會對他人的反應更加敏感，或比平時容易做出極端舉動。「因此，我們面臨的安全風險很多。」

他請大家不要過分擔心，盡量待在家中不要外出。聽到警報聲盡量到最近的避難所躲避，不要在窗戶附近停留，盡量不要開燈，不要與當地人爭執，更不要出於好奇心拍攝，尤其要遠離所有與軍事有關的人和設施。要嚴格遵守當地發布的安全提醒和作出的有關規定，宵禁期間千萬不要外出。

「要安全了再走」 籲勿刺激烏克蘭人民

值得注意，中國駐烏克蘭大使館正為中國公民登記安排撤僑，登記到到當地時間周日（27日）晚上12時截止。

范先榮指出，當前很多人都想回國，「確實，當今天下，放眼全球，只有中國最安全，只有家裡最溫暖」，稱只要安全條件具備，就會作出適當的安排。但他指，目前安全條件還不是所有地方都具備，空中不時有導彈，地上不時有爆炸和槍砲，兩軍之間正交戰，宵禁令不斷，強調要安全了再走。

最後，他呼籲團結友愛、互幫互助，有能力、經驗多的，多去幫助遇到困難的同胞，尤其是留學生們。同時，要理解烏克蘭人民的心情，不能刺激他們，強調中國對烏政策一向友好，尊重烏的獨立、主權和領土完整，希望烏保持和平穩定，通過政治談判解決當前的危機。

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責任編輯：林佩怡

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