【烏克蘭局勢】王毅與德外長通話：俄安全訴求應得到妥善解決

烏克蘭局勢持續緊張，中國國務委員兼外長王毅，周六（26日）應約同德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）通電話，重點談及烏克蘭局勢。王毅表示，支持一切有助緩和局勢和政治解決的的努力；又指俄羅斯的正當安全訴求理應得到妥善解決。

據中國外交部網站，王毅表示，中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助緩和局勢和政治解決的努力。圍繞歐洲安全問題，各國的合理關切都應得到重視。在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯的正當安全訴求理應得到妥善解決。

支持北約、歐盟與俄重啟對話 不贊成制裁解決問題

▲ 王毅（資料圖片）

王毅說，冷戰早已結束，北約有必要重新考慮自身的定位和承擔的責任。中方認為，基於集團對抗的冷戰思維應當徹底摒棄。中方支持北約、歐盟與俄羅斯重啟對話，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲大陸的長治久安。

他又表示，中方不贊成用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。實踐早已證明，制裁非但解決不了問題，還會製造出新的問題，不僅造成經濟上「雙輸」或「多輸」局面，還會干擾影響政治解決的進程。

王毅指，中國作為聯合國安理會常任理事國，始終履行維護國際和平與安全的責任。安理會若採取行動，應當有助當前危機的政治解決，而不是鼓動新的對立對抗。鑑此，中方在安理會討論有關烏克蘭問題的決案時，阻止了引用含有授權動武和制裁的表述。中方將繼續為尋求和平、實現和平發揮建設性作用。

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聯合國安理會25日舉行會議，就美國等提出的關於烏克蘭當前局勢的決議草案進行表決。中國常駐聯合國代表張軍出席會議，對有關決議草案投了棄權票。

張軍表示，當前十分形勢複雜敏感，安理會要十分慎重，任何行動都要真正有利化解危機，而非火上澆油。如處置不當，一味施壓制裁，只會導致更多的人員傷亡、更大的財產損失、更複雜混亂的局面、更難以彌合的分歧，徹底關上和平解決的大門，最終受害的還是無辜民眾。

責任編輯：林佩怡

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