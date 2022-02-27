【烏克蘭局勢】網民惡俗調侃「烏克蘭美女來中國」等 官媒籲理性發言

俄羅斯攻入烏克蘭，在戰火下，中國社交媒體出現「俘虜烏克蘭美女」、「烏克蘭美女來中國」等惡俗調侃內容，微信、微博及抖音等，近日陸續處理相關賬號。官媒新華網周六（26日）發文，呼籲理性發言。

新華網微信號稱，近日國際局勢引發網友關注熱議，但個別網民卻以調侃語調發布不恰當言論，目前多個社交平台處置了相關賬號，並發出理性討論的倡議。

【烏克蘭】中國大使館籲公民不要隨意亮明身份或展示標識

【烏克蘭局勢】中國駐烏大使稱仍在基輔：不可能拋下同胞不管

微信、微博、抖音處置相關賬號

微信上周五（25日）發布倡議，指個別用戶借機發布不良信息，比如編造所謂的「去烏克蘭參戰可獲得學分」等虛假信息，以及發布「烏克蘭美女來中國」等惡俗調侃內容，挑撥公眾情緒，給網絡空間造成了極大的負面影響。

倡議提到，和平來之不易，對生命需尊重和珍視，微信平台呼籲廣大網民，關注國際熱點的同時，保持客觀理智，合理參與討論和發布觀點，共同維護清朗網絡空間。

微博同日亦指，站方有極個別網友發布「俄烏戰爭持久化，烏克蘭美女來中國」等具有惡俗調侃、宣揚對立意味的不恰當、不友善言論，對排查到的惡意調侃、宣揚對立等542條內容進行處理，對74個賬號，視程度採取扣除信用歷史分至禁言30天的處置。

還有極個別網友在外方使館機構微博下發布攻擊謾罵等不良言論；站方處理攻擊謾罵、引戰對立等622條內容，對105個違規賬號，視程度禁言7天至關閉賬號。微博管理員周六稱，總體違規數量較有所下降。對排查到的242條違規博文及359條評論進行及時清理，對83個違規賬號，視程度採取禁言7天至永久禁言的處置。

短片平台抖音昨公告，極個別用戶借助熱點事件，不當蹭熱、玩梗。特別是以痛點為笑點，發布諸如「俘虜烏克蘭美女」等視頻，傳播不當價值觀，破壞平台氛圍。平台共處理違規影片6400條，中斷違規直播1620次，並對相關賬號處置。

中新網：口下留德 勿做隔岸觀火低俗看客

另外，中國新聞網評論稱，戰爭對普通民眾而言，是恐懼憂慮、流離失所，甚至是家破人亡。這種苦難，不應成為旁觀者歡呼起哄的笑料，更不應成為某些人口嗨意淫的對象。身處和平之際，也應學會設身處地，體諒他人戰亂之苦，口下留德，對戰爭理性發言，切勿做隔岸觀火的低俗看客。

值得一提的是，中國駐烏克蘭大使館周六呼籲在烏中國公民，要高度重視與烏民眾友好相處，亦不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。大使范先榮亦稱，要理解烏克蘭人的心情，不能刺激他們，要拿出中國人民一向具備的友好和理性。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁