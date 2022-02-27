【2022兩會】市場料中國全年GDP增速目標為5.5%

全國兩會下周在京召開，市場預測，中國今年GDP增速目標將定為5.5%。

據內媒《華夏時報》報道，中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才表示，中國經濟要回歸常態化，回到5%-6%的合理區間，要把穩增長、穩大局放在突出位置。

據人行測算，2022年中國GDP潛在增速大約5.5%左右。當前，31個省區市增長目標均已公布。從地方GDP增速目標來看，大多數省份不低於5.5%，其中，有9個省份的經濟增長目標在7%及以上，海南以9%左右的目標達到全國最高；西藏、寧夏、河南強勢逆襲，設定的2022年經濟增長目標高於2021年實際增速。

這也意味著，在地方，保持一定增長速度，是今年主要任務之一。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉則預計，2022年經濟增速可能回落至5%左右。

考慮到GDP增速的下行趨勢，5%的GDP增速可視為經濟增長目標的下限。在行業內人士看來，過於激進的目標可能導致政策大水漫灌，進而造成市場主體的行為扭曲。因此，5.0%可能作為GDP增速的底線目標。

責任編輯：尹航

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