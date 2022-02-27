【烏克蘭局勢】若台灣被入侵 馬英九料美國會賣武器但不出兵

俄羅斯進攻烏克蘭引發全球關注。對於如果台灣遇到同樣情況，美國的態度會如何？台灣的馬英九前總統認為，美國的態度是出售武器，提供情報，但是不會出兵。

在台灣，馬英九周日（27日）出席一場活動時，被問到怎樣看俄烏戰爭，會否擔心如果台灣遇到同樣情況、美國不會幫忙？馬英九認為，美國的態度是出售武器、情報，但是不會出兵。

出席同場活動的國民黨主席朱立倫則表示，台灣是否會成為烏克蘭，就在於是否有堅定的自主防衛，維護和平的決心以及製造爭端的可能。

他強調，反對任何的戰爭入侵，也要做好準備，絕對不能依賴別人，要靠自己的努力。又指區域和平需要彼此對話交流，惡意挑釁造成衝突，最後只會演變成戰爭，也呼籲各方都能節制，在區域安全上一起努力。

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台灣的蔡英文總統近日表示，台灣和烏克蘭局勢本質上不同，不僅有台灣海峽天險及地緣戰略地位，軍方防衛意志和戰力也不斷提升，有信心維護台灣安全。

在北京，外交部發言人華春瑩上周稱，台灣的確不是烏克蘭，指台灣從來都是中國領土不可分割的一部分，強調一個中國原則是公認的國際關係準則。台灣地區的和平取決於海峽兩岸關係的和平發展，而不是揺尾乞憐，指望外部勢力售賣武器或提供軍事支持。「台獨」只能是死路一條。對此，任何人都不應有任何誤解誤判。

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責任編輯：林佩怡

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