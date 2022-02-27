【內地疫情】深圳疫情升溫 2機構防疫不到位被立案

深圳新冠肺炎疫情升溫，單日新增30宗感染，當地通報兩個機構因防疫不到位被立案。

深圳26日新增26宗本土新冠確診病例、4宗無症狀感染。本月中旬以來，當地已有過百宗感染個案。

深圳市27日召開疫情新聞發布會，通報因防疫不到位，2個機構被立案。其中，羅湖區某口腔門診部，在接診患者時未按照要求同步核查患者核酸採樣記錄，違反防疫規定。

另外，福田區在檢查中發現49歲新冠確診病例曾某，前往榮超商務中心B座上班時，多次未佩戴口罩乘坐電梯。該大廈管理單位榮超物業管理公司未履行疫情防控主體管理責任，對曾某行爲未勸阻糾正，導致多位同梯人員面臨病毒感染風險。物業管理公司被立案查處，涉嫌違反傳染病防治法的曾某亦被調查。

國務院聯防聯控機制表示，深圳本輪疫情點多面廣，傳播鏈複雜，社區傳播和外溢風險較高。

被網民稱作是中國「第一加班樓」的科興科學園，25日傳出「萬人大撤離」，還有人帶電腦主機離開。南山區闢謠稱，科興科學園除關聯人員所在的兩棟樓層外，其餘樓層均已解除臨時管控。

責任編輯：林佩怡

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