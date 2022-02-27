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【烏克蘭局勢】包機撤僑危險難執行 中國大使館：還在協調其他方式

國情動向 21:12 2022/02/27

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俄羅斯持續攻打烏克蘭，滯留在烏克蘭的中國公民引發關注。內地官媒《環球時報》引述中國駐烏克蘭使館工作人員表示，包機撤離現階段很難執行，但使館正在積極考慮其他撤離方案，「只要安全條件稍一具備，就會立即啟動」。

據《環球時報》報道，中國駐烏克蘭使館相關人士表示，為保障與在烏同胞溝通渠道順暢，使館特意增設領事保護電話，協調出境、領事保護、安撫情緒等相關工作也在大力推進。

保障安全是撤僑前提

報道引述該人士指，保障中國公民的安全是撤僑的前提條件，如果在撤離過程中遇到危險，就違背了撤離的初衷。為此，使館需要從各方面着手，做出周密的安排。比如組織中國公民進行登記調查、和烏方進行前期溝通、做好應急預案等，工作量很大，現在每個環節都在緊張的推進當中。

該人士表示，現在當地實施嚴格的空中管制措施，空中時常遭遇炮擊和導彈，如果在包機撤離過程中遇到危險，後果將不堪設想，因此現階段包機撤僑的方案很難執行。

華為40名員工已安全撤離

報道稱，除撤僑以外，中國駐烏使館還在積極協調中國公民以其他方式離開烏克蘭境內。相關人士透露，現在有中國同胞自行駕車到烏克蘭西部地區與烏接壤的波蘭、斯洛伐克、匈牙利等國，由於現在往西走的人很多，隊伍排起長龍，在出境方面遇到很大困難。使館通過和烏克蘭方面協調，協助中國公民順利出關。比如，昨天（26日）華為公司的40餘名員工已經安全抵達斯洛伐克。

另外，中國駐烏克蘭大使週日（27日）發布影片，稱自己還在基輔，又表示目前安全條件還不是所有地方都具備，空中不時有導彈，地上不時有爆炸和槍砲，兩軍之間正交戰，宵禁令不斷，強調要安全了再走。

【烏克蘭局勢】中國駐烏大使稱仍在基輔：不可能拋下同胞不管

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責任編輯：袁瑋婧

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