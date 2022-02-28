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【烏克蘭局勢】安理會通過召開聯大緊急會議 中國曾投棄權票

國情動向 09:48 2022/02/28

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當地時間2月27日，聯合國安理會舉行特別會議，就烏克蘭局勢要求聯大召開緊急特別會議舉行投票，最終以11票同意而通過在24小時內舉行緊急特別會議，中國投出棄權票。中國常駐聯合國代表張軍說，烏克蘭局勢急劇變化，當務之急是各方保持必要克制，聯合國採取的行動應當有助於緊張局勢降溫。

張軍：中方立場沒有變化

此次程序性投票僅需9票同意即可。投票最後11票同意，中國、印度、阿聯酋3票棄權，1票反對。由於俄羅斯反對不具有否決權，因此第76屆聯合國大會將在24小時內舉行緊急特別會議，討論烏克蘭局勢。

在投票後，中國常駐聯合國代表張軍進行投票解釋性發言。他表示，當前，烏克蘭局勢急劇變化。中方已多次明確闡述在烏克蘭問題上的立場，這一立場沒有變化。

張軍說，中方認為，當務之急是各方保持必要克制，避免烏克蘭局勢進一步惡化。中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄羅斯同烏克蘭盡快舉行直接對話談判。同時，中方支持歐方與俄羅斯就歐洲安全問題進行平等對話，秉持安全不可分割理念，最終形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

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張軍表示，中方認為，聯合國安理會要以地區和平穩定為重，以各方普遍安全為重，為解決烏克蘭問題發揮建設性作用。聯合國採取的行動應當有助於緊張局勢降溫，有利於推動外交解決，避免激化矛盾。

根據規定，一旦安理會通過議程，聯合國大會必須在24小時內舉行會議。在聯合國歷史上目前僅舉行過10次緊急特別會議，最近一次由於巴以問題在1997年舉行。

聯合國在1950年11月3日通過「為和平團結」條款，表示「如果安理會由於常任理事國缺乏一致意見，而未能在任何對和平構成威脅、破壞和平的情況下履行其維護國際和平與安全的主要責任，或侵略行為，大會應立即審議此事，以便向會員國提出集體措施的適當建議」。

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責任編輯：尹航

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