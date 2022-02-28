【烏克蘭局勢】美國白宮呼籲中國 譴責俄羅斯入侵烏克蘭

俄羅斯對烏克蘭攻勢持續，美國白宮周日（27日）呼籲中國譴責俄羅斯入侵烏克蘭，又不排除美國總統拜登與中國國家主席習近平將來有電話溝通。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki，下圖）接受MSNBC採訪時說，中國已經執行美國及其盟國就入侵行動對俄羅斯實施的一些制裁措施，並在上周發言支持烏克蘭主權，但認為北京應該有更多行動。

她明言，「現在不是袖手旁觀的時候。現在應該直言不諱並譴責普京與俄羅斯入侵一個主權國家的行為」。

她又表示，拜登最近沒有與習近平通話，不排除將來會有電話溝通。她並說，「中國領導人也需要審視自己，真正評估自己希望站在史書的什麼位置」。

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被問到俄方行動是否侵略時，中國外交部日前重申，各國主權和領土完整應當得到尊重和維護，聯合國憲章宗旨和原則也應當得到共同維護。同時看到，烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯，理解俄方在安全問題上的合理關切。中方主張應徹底擯棄冷戰思維，通過對話談判，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

外交部又稱，和平解決烏克蘭問題的大門並沒有完全關上。希望有關當事方保持冷靜和理性，致力根據聯合國憲章原則，通過談判和平解決有關問題。中方將繼續以自己的方式勸和促談，歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。

責任編輯：林佩怡

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