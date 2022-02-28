烏俄敏感之際 台灣指大陸高空氣球飄過本島上空

台灣的國防部昨（27日）表示，大陸的高空氣球曾飄進台灣本島上空，研判應為氣象科研使用，將持續嚴密監控。陸媒《環球時報》引述軍事專家說，這種氣球通常屬於氣象氣球，因載荷能力有限，軍事上較少使用。如果氣球的繩子斷了，就飄去了台灣。

台學者：若為軍事用途 也是偵測大氣密度

據台媒27日報道，台軍方披露說，空軍遠程雷達監控發現，位於福建省的解放軍72集團軍遠程火箭旅自農歷春節後，陸續對台灣北部至中部施放高空氣球，高度約9,000至1萬英尺，台空軍陸續在基隆、桃園和新竹上空偵獲。近日在俄烏開戰的敏感時刻，又發現解放軍施放的氣球飄過台中高空，「而各批氣球飄過本島後，持續進入東北部與東部海域上空」。

台灣的國防部27日稱，空軍對上述動向均有所掌握，分析應為氣象科研使用，並將持續嚴密監控。

台灣的國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，高空氣球作用包括科學研究、氣象觀察，也有軍事的用途，目前不排除任何可能。但他推論該高空氣球作為軍事用途的機率不高，就算是軍事用途，也只能合理推測是中國東部戰區的偵查旅，比較有可能會需要偵測中高空大氣密度的任務。

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《環球時報》引述大陸軍事專家宋忠平說，這種氣球通常屬於氣象氣球，軍事上較少用氣球，而是用飛艇，因為氣球載荷能力有限。至於它們飄到台灣，原因是這種氣球一般屬於系留氣球，會有繩子拴著，在需要時放出與收回。有可能繩子斷了，就飄去了。

宋忠平表示，但凡與大陸有關的東西都和解放軍聯繫起來，是心里有鬼。

責任編輯：尹航

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