王毅促美方重拾理性務實的對華政策 提四點要求

今年是中美簽署上海公報50周年，國務委員兼外交部長王毅今日（28日）以視像形式出席有關紀念大會指出，中美關係目前正面臨建交以來少有的嚴峻挑戰，敦促美方重拾理性務實的對華政策，推動中美關係早日重回正軌，他並就此提出四點要求。

王毅指出，中美關係面臨挑戰很重要的原因就是，《上海公報》確立的原則和精神沒有得到切實的遵守。中美雙方再次需要做出歷史性的抉擇：是繼續和平共處，還是走向衝突對抗？是堅持開放合作，還是回到隔絕對立？正確的答案，其實就蘊含在《上海公報》當中。

去年11月，習近平主席同拜登總統舉行視頻會晤，提出了相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，明確了中美關係未來走向的框架。王毅敦促美方重拾理性務實的對華政策，同中方一道，將兩國元首的共識以及拜登總統作出的表態落到實處，推動中美關係早日重回正軌。

他提出四點要求。首先，要堅持一中原則，夯實中美關係政治基礎。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。 《上海公報》明確表示，美國認識到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為，只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議。

美方應該回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，承擔應當履行的國際義務，停止虛化掏空一個中國原則，停止縱容支持「台獨」行徑，停止策劃「以台製華」的圖謀，停止任何干涉中國內政的言行，這樣才能真正維護台海和平穩定，維護中美關係大局。

第二，要堅持相互尊重，把握中美關係正確方向。不論是過去、現在還是將來，中美都會是兩個在社會制度、歷史文化等各方面存在很大差異的國家，雙方要以更加寬闊的視野和更為包容的態度看待中美關係，堅持對話而不對抗，合作而不衝突，開放而不封閉，融合而不脫鉤。

美國應當尊重中國的發展道路，歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國，摒棄零和博弈的迷思，放下圍堵遏制中國的執念，衝破「政治正確」的桎梏，真正把中國當做發展進程中的伙伴，而不是權力遊戲中的敵人。

中美關係的主流應當是合作，以競爭來定義是以偏概全。即使是競爭，也要有邊界，基於公平公認的國際規則，也應該比一比誰能把自己的國家治理得更好，誰能為這個世界做出更多貢獻。

第三，要堅持合作共贏，促進中美各自發展繁榮。中國願同美方一道，發揮彼此相對優勢，擴大在經貿投資、能源、基礎設施等領域的務實合作，不斷拉長兩國合作的清單。中國將繼續全面深化改革，以更短的負面清單、更優的營商環境、更大力度的製度型開放，與世界分享中國的發展機遇，歡迎美國企業更積極融入雙循環發展格局。美方也應該為建設開放型世界經濟作出表率，帶頭遵守國際經貿規則，為包括中國在內的各國企業提供公平、公正、非歧視的市場環境。



第四，要堅持大國責任，為世界提供更多公共產品。兩國可以攜手向非洲等發展中國家提供更多疫苗，形成「免疫屏障」，助力全球戰勝疫情。保持宏觀經濟政策協調，為全球經濟增添信心韌性，推動疫後復蘇走深走實。雙方還可以共同應對氣候危機，為自然守住安全邊界，實現全球綠色、低碳、可持續發展。中方對美方參與共建「一帶一路」倡議和全球發展倡議持開放態度，也願考慮同美方「重建更好世界」倡議進行協調。

中美在《上海公報》中共同聲明，任何一方都不應該在亞洲-太平洋地區謀求霸權。這一條在當下仍具有重要意義。中國過去現在今後都不會謀求任何霸權，美方也應該這麼做。美國應該停止在地區搞陣營對立、封閉排他的小圈子，同中方及地區國家一道，共同打造開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太大家庭。

王毅最後稱，中美關係的大門既然打開了，就不應再關上。世界既然走出了冷戰，就不應再降下鐵幕。雙方應當從《上海公報》中汲取更多智慧，以兩國元首的重要共識為指引，努力找到新形勢下中美兩國相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。

責任編輯：蒯宇澄

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