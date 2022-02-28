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工信部：確保一季度工業經濟平穩接續 多措並舉擴大消費需求

經濟脈搏 12:12 2022/02/28

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中國工信部部長肖亞慶周一表示，要全力以赴實現一季度工業經濟平穩接續；多措並舉擴大消費需求，繼續實施新能源汽車購置補貼等政策，並適度加快國內鋰和鎳等資源開發進度。

繼續實施新能源汽車購置補貼等政策

肖亞慶在國新辦發布會上稱，到目前為止工業經濟延續了去年四季度企穩回升態勢，總體運行平穩。對逾2萬家企業調查顯示，2月20日之前復工企業達到95.5%。但受多重因素影響，當前工業經濟穩定恢復的態勢還不牢固。

他並指出，製造業核心競爭力還不夠強，供給體系質量還亟待提高，還存在不少產業鏈供應鏈安全風險、穩定等有關問題，特別當前外部環境更加複雜嚴峻和不確定性，國內發展面臨三重壓力，工業和信息化發展面臨的困難和挑戰加大。

他表示，將全力提振工業經濟，認真落實關於促進工業經濟平穩增長的系列政策措施，強化政策支持；著力打通重點產品供給堵點卡點，加強能源、物流、用工等要素保障協調，優先保障基礎工業產品、重要生活物資，包括農資、化肥等重點企業穩定運行。

還要擴大消費需求，繼續實施新能源汽車購置補貼、充電設施獎補、車船稅減免優惠等政策，同時，開展新能源汽車、綠色智能家電和綠色建材下鄉活動。深入推進增品質、提品質、創品牌的「三品」行動，全力支持外貿企業擴大出口。

預計今年新能源汽車產業 將保持高增長

工信部副部長辛國斌在同場發布會上表示，中國新能源汽車產業發展已經進入規模化快速發展的新階段，預計今年仍將保持高速增長態勢。

他指，將完善支持政策，抓緊研究明確新能源汽車車購稅優惠延續的支持政策；將組織編制汽車產業綠色發展路線圖，同時，要進一步強化資源保障，著眼滿足動力電池等生產需要，適度加快國內鋰和鎳等資源開發進度。

他並提到，從重點汽車企業監測情況看，芯片供應短缺已經在逐步緩解、但仍有缺口，預計汽車芯片供應形勢還會持續向好。

中國1月新能源汽車銷量按年增1.4倍，按月降近兩成。中國乘聯會預計，本月新能源市場將成為整體車市向好的重要支撐，預計保持三位數的按年正增長，滲透率將接近20%。

責任編輯：蒯宇澄

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