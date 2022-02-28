西安住建局將研究「將未婚青年納入剛需」 滿足多層次住房需求

有西安網民近日在人民網領導留言板上留言稱，「建議將大齡單身人群納為剛需」，西安市住建局回覆稱，將結合西安市房地產市場發展的實際情況，認真研究網民提出的將未婚青年納入剛需的建議。

按要求 剛需家庭不含未婚、離異不滿3年的單身

人民網地方領導留言版顯示，有網友於2月21日留言，建議西安市採用多元、積分等模式，將大齡單身人群納為剛需，以緩解矛盾尖銳的購房選房市場。

對此，西安市住建局於2月25日回應表示，2018年6月23日，西安市出台《通知》，借鑒其他城市經驗和做法，實施「剛需」優先。未將未婚人士納入「剛需」家庭的主要原因是考慮到兩口乃至三口、四口之家的已婚無房家庭在購房方面的需求更迫切。在住房供需矛盾較大的階段，應優先保障、支持剛需家庭的購房需求。

下一步，西安市住建局表示，將結合西安市房地產市場發展的實際情況，認真研究網民提出的將未婚青年納入剛需的建議，借鑒其他城市的經驗和做法，持續優化相關管理措施，最大限度地滿足各類居民家庭多層次的住房需求。

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上述提及的《通知》中明確支持剛需家庭購房。《通知》顯示，在購房登記時，登記人按剛需家庭、普通家庭進行分類登記，公證機構、開發企業應按照剛需家庭、普通家庭為先後次序進行搖號，開發企業應提供不低於全部搖號銷售房源50%的比例優先滿足剛需家庭。剛需家庭在本類別搖號未中的，可再次參與普通家庭搖號順序。

按照要求，剛需家庭應滿足以下條件：一是居民家庭包括夫妻雙方及其未成年子女、離異（喪偶）父（母）及其未成年子女，不含未婚、離異不滿3年的單身；二是登記購房人及其家庭成員在本市範圍內名下均無自有產權住房且自2017年1月1日起無住房轉讓記錄的；三是登記購房家庭成員符合本市住房限購政策。

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責任編輯：尹航

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