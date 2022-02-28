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【烏克蘭局勢】美媒：美欲借一招 挑撥中俄緊密夥伴關係

國情動向 13:20 2022/02/28

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俄烏戰事持續之際，《華爾街日報》報道，美國想挑撥中俄之間的緊密夥伴關係，其中一步是讓俄羅斯入侵烏克蘭的行動，給中方帶來痛苦。

報道引述這些美國官員表示，如果中俄之間出現分歧，美國有望從中獲益，而俄羅斯全面入侵烏克蘭是迫使中國作出選擇的機會，即是站在俄羅斯一邊，還是保持與歐美和世界其他地區重要的經濟聯繫。

中方：歡迎俄烏盡快談判

中國外交部曾表示，中方一向按照事情本身的是非曲直，決定自己的立場和政策，一向站在和平正義一邊，又強調制裁從來不是解決問題的根本有效途徑。

另外，中國常駐聯合國代表張軍周日（27日）表示，烏克蘭局勢急劇變化，當務之急是各方保持必要克制，避免局勢惡化。中方支持和鼓勵一切有利和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄烏盡快舉行直接對話談判。

【烏克蘭局勢】安理會通過召開聯大緊急會議 中國曾投棄權票

【烏克蘭局勢】美國白宮呼籲中國 譴責俄羅斯入侵烏克蘭

美迫使公開表明立場

據《華爾街日報》，美國一位政府官員表示，美國正利用國際論壇迫使中國對俄方的入侵行動，公開表明立場。

美國官員又指出，如果中國的企業和銀行試圖幫助俄羅斯，那麼針對俄羅斯實施的懲罰性經濟措施，尤其是對某些技術的出口管制，或會對中國造成打擊。國務院一名官員稱，若中國或任何其他國家，想從事那些會受到美國制裁的活動，將自食其果。

美官員：迄今中國似乎沒助俄避制裁

報道引述美國官員表示，讓中國減少對俄羅斯的支持，將在烏克蘭問題上進一步孤立俄羅斯，降低中俄在其他問題上合作的能力，並讓中國作為合作夥伴的可靠性存疑。

同時，美國和歐洲盟友對俄羅斯將採取的制裁等，也是向北京釋出信號，表明如果攻打台灣，可能會面臨什麼情況。

路透早前引述拜登政府一位高級官員上周六（26日）表示，迄今中國似乎沒有幫助俄羅斯逃避西方對俄侵而實施的金融制裁，但警告如果這樣做，將「嚴重損害」中國的聲譽。而白宮新聞秘書普薩基最新接受MSNBC採訪時說，中國已執行美國及其盟國就入侵行動對俄羅斯實施的一些制裁措施

美國總統拜登日前也稱，支持俄侵烏的國家名譽將受損。中國外交部發言人汪文斌回應指，「真正名譽受損的國家，是那些打著民主、人權的旗號，肆意干涉別國內政，到處發動對外戰爭的國家」。

【烏克蘭局勢】美稱中國應選邊站 中國外交部：站在和平正義一邊

責任編輯：林佩怡

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