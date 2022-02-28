【烏克蘭局勢】中國留學生撕掉春聯隱身 有人冀與烏克蘭老婆回國

烏克蘭局勢緊張，內地傳媒報道，有在烏的中國留學生表示，因害怕被不法分子攻擊，連夜撕毀春聯隱身。另有留學生表示，其老婆是烏克蘭人，希望帶著老婆一起回國，中國駐烏克蘭大使館工作人稱會盡量幫他們解決問題。

據「上游新聞」，在烏克蘭第二大城市哈爾科夫的中國留學生小李，當前位處當地一間大學的學生宿舍，之前還比較安全，但現在隨時有槍擊、砲擊，形勢急轉直下。

小李表示，「害怕被不法分子攻擊，之前我們留學生連夜撕毀了所有的春聯」，指這麼做是不想暴露。

▲ 留學生撕下春聯，因「不想暴露」。

附近遇砲擊 波及宿舍

小李透露，此前他們片區還發生槍擊事件，距離宿舍約10米遠。據他稱，該片區周圍有3名士兵巡邏，而查看閉路電視發現，一名學生回宿舍路上看見這些士兵在後面，因為害怕匆忙往宿舍跑，士兵見狀有了舉槍動作。

此外，小李所在的地區上周六（26日）又被砲擊，炸彈在宿舍約30米左右炸開，宿舍被爆炸氣浪波及，幸有同學提前將衣櫃堵住露台門，才沒有造成更大傷害。

小李稱，他所在的地區留學生有幾十個，大家都互相幫助。「之前我們去往地鐵站躲避，現在地鐵站也並不安全，只好待在宿舍。」他稱正和同學自救，「希望能早點回國」。

中國大使館籲公民不要隨意亮明身份或展示標識

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留學生：如老婆去不了中國 會留烏護妻

此前，中國駐烏克蘭大使館提醒在烏中國公民，在當前烏安全形勢特殊時期，要高度重視與烏民眾友好相處，避免就具體問題發生爭執。盡量不要外出活動，遠離軍事設施、軍隊人員和持槍者，以減少安全風險。不要對正在發生的交火及人員拍攝，也不得在未徵得對方同意情況下拍照。不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。

另外，中國駐烏克蘭大使館日前展開登記，以準備分批撤僑。大使館另開始對已登記中國公民信息進行核對。

【烏克蘭局勢】包機撤僑危險難執行 中國大使館：還在協調其他方式

▲ 留學生郭先生的妻子是烏克蘭人，冀一同回中國。

在烏留學生郭先生周日（27日）接到中國駐烏克蘭大使館工作人員的電話，工作人員核實了他的個人信息，他表示老婆是烏克蘭人，他希望帶著老婆一起回中國，如果她去不了中國，他就會留在烏克蘭保護老婆的安全。大使館工作人員表示，會盡量幫他們解決問題，然後要了郭先生妻子的烏克蘭護照號碼，讓他們在家等消息。

責任編輯：林佩怡

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