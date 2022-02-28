人行續3千億逆回購力度 3月流動性有望保持合理充裕

中國人民銀行近期加大逆回購操作力度，維護月末流動性平穩。人行今日進行3000億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，中標利率持平於2.1厘。這是連續兩日維持3000億元。

據《證券日報》梳理，人行上周（21日至25日）分別開展7天逆回購操作100億元、1000億元、2000億元、2000億元、3000億元，累計投放8100億元。同期，逆回購到期資金累計500億元，故人行當週逆回購口徑淨投放7600億元。

國際事件衝擊 人行適度增加流動性

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，近期人行公開市場操作適度加量，一方面是為了對沖稅期高峰等因素，確保資金面平穩跨月；另一方面，由於近期國際黑天鵝事件衝擊，引發全球金融環境收緊，人行適度增加流動性供給進行對沖，有助於穩定市場情緒，避免市場出現非理性波動。

展望3月份，周茂華預計，市場流動性有望保持合理充裕。從擾動因素看，公開市場操作工具到期量不大。人行對流動性的呵護以及財政支出的適度增加有望對沖繳稅、季末及全球金融市場波動等短期因素影響，人行通過多種工具靈活調控，確保市場利率圍繞政策利率附近波動。

安信證券研報分析，考慮到3月份財政存款投放以及近幾個月人行流動性投放持續傳遞對資金面較為友好的信號，預計3月份資金面壓力不大。

從到期資金量來看，2月28日至3月4日將有8100億元逆回購到期。另外，3月份還將有1000億元MLF（中期借貸便利）到期。

責任編輯：蒯宇澄

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