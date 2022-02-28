  • 19°C
香港時間 : 2022228日 (一) 21:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行續3千億逆回購力度 3月流動性有望保持合理充裕

經濟脈搏 15:36 2022/02/28

分享：

中國人民銀行近期加大逆回購操作力度，維護月末流動性平穩。人行今日進行3000億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，中標利率持平於2.1厘。這是連續兩日維持3000億元。

據《證券日報》梳理，人行上周（21日至25日）分別開展7天逆回購操作100億元、1000億元、2000億元、2000億元、3000億元，累計投放8100億元。同期，逆回購到期資金累計500億元，故人行當週逆回購口徑淨投放7600億元。

國際事件衝擊 人行適度增加流動性

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，近期人行公開市場操作適度加量，一方面是為了對沖稅期高峰等因素，確保資金面平穩跨月；另一方面，由於近期國際黑天鵝事件衝擊，引發全球金融環境收緊，人行適度增加流動性供給進行對沖，有助於穩定市場情緒，避免市場出現非理性波動。

展望3月份，周茂華預計，市場流動性有望保持合理充裕。從擾動因素看，公開市場操作工具到期量不大。人行對流動性的呵護以及財政支出的適度增加有望對沖繳稅、季末及全球金融市場波動等短期因素影響，人行通過多種工具靈活調控，確保市場利率圍繞政策利率附近波動。

安信證券研報分析，考慮到3月份財政存款投放以及近幾個月人行流動性投放持續傳遞對資金面較為友好的信號，預計3月份資金面壓力不大。

從到期資金量來看，2月28日至3月4日將有8100億元逆回購到期。另外，3月份還將有1000億元MLF（中期借貸便利）到期。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
MLF 中期借貸便利 逆回購 借貸 金融 銀行 中國人民銀行 回購 人民幣 中國

上一篇文章

人民幣收創近4年新高曾穿6.31 報告：漸現避險資產特徵

下一篇文章

西安住建局將研究「將未婚青年納入剛需」 滿足多層次住房需求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

西安住建局將研究「將未婚青年納入剛需」 滿足多層次住房需求
西安住建局將研究「將未婚青年納入剛需」 滿足多層次住房需求
工信部：確保一季度工業經濟平穩接續 多措並舉擴大消費需求
工信部：確保一季度工業經濟平穩接續 多措並舉擴大消費需求
【2022兩會】市場料中國全年GDP增速目標為5.5%
【2022兩會】市場料中國全年GDP增速目標為5.5%
人行續3千億逆回購力度 3月流動性有望保持合理充裕
人行續3千億逆回購力度 3月流動性有望保持合理充裕
繼鶴崗後內地再現「萬元房」 安徽淮南一套房低至3萬
繼鶴崗後內地再現「萬元房」 安徽淮南一套房低至3萬
王毅促美方重拾理性務實的對華政策 提四點要求
王毅促美方重拾理性務實的對華政策 提四點要求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款