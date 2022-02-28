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國新辦發《2021年美國侵犯人權報告》 點明六大問題

國情動向 16:15 2022/02/28

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國新辦發《2021年美國侵犯人權報告》 點明六大問題

中國國務院新聞辦公室今日（28日）發表《2021年美國侵犯人權報告》，批評美國背離人道主義制造移民危機，以及濫用武力制裁侵犯他國人權等六大問題。

報告批美 背離人道主義制造移民危機

報告指出，美國政府經常揮舞「人權大棒」干涉別國內政，但「骨肉分離」移民政策卻嚴重危及移民的生命、尊嚴和自由等多項人權。移民難民危機已淪為美國黨派攻訐與政治鬥爭的政治工具，政府朝令夕改、暴力執法，移民群體遭受超期羈押、酷刑和強迫勞動等不人道待遇。

報告認為，尋求庇護者遭受暴力執法，移民兒童面臨超期羈押與虐待，羈押移民的私營拘留設施條件惡劣，不少移民成為美國人口販運和強迫勞動的受害者。

報告顯示，美國對移民排斥越來越走向極端。移民政策搖擺不定、前後矛盾、罔顧人權，是導致邊境危機和移民境遇悲慘的主因，折射出美國政府移民政策深受極端排外主義影響。

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報告還提到，美國一貫奉行霸權主義、單邊主義、干涉主義，頻頻動用武力導致大量平民傷亡，濫用單邊制裁引發人道主義危機，以強權挑戰公理，以私利踐踏正義，肆意侵犯他國人權，已成為國際人權事業健康發展的最大阻礙者和破壞者。

報告舉出阿富汗、委內瑞拉、敘利亞和古巴的例子，指美國的「反恐」造成大量平民喪生，單邊制裁禍及他國民眾。

此外，報告還提及美國操弄疫情防控付出慘痛代價，固守暴力思維威脅生命安全，玩弄虛假民主踐踏政治權利，放縱種族歧視加劇社會不公。

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責任編輯：尹航

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