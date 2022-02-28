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中紀委首公布行賄人數據 去年4806人被處分

國情動向 16:20 2022/02/28

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據中紀委網站，近日十九屆中央紀委六次全會工作報告全文發布，首次公布行賄人相關數據，提到去年全國紀檢監察機關留置行賄人員5006人、處分4806人、移送檢察機關2822人。

報道指出，十九屆中央紀委六次全會部署今年工作任務，提出加大打擊行賄力度，探索實施行賄人「黑名單」制度。

報道稱，行賄不查，受賄不止，並指行賄人不擇手段「圍獵」黨員幹部，是當前腐敗增量仍有發生的重要原因。

一手保持嚴懲受賄腐敗行為的高壓，一手加大對行賄行為的打擊，是斬斷「圍獵」與甘於被「圍獵」利益鏈、破除權錢交易關係網的關鍵。江蘇省常熟市紀委監委案件監督管理室副主任朱蒙表示，一段時間以來，「重受賄輕行賄」現象一定程度上存在，懲治行賄力度不夠，導致行賄者違法成本低、風險低，收益卻很高，是行賄屢禁不止的一個重要原因。

去年9月，中央紀委國家監委會同有關單位，聯合印發《關於進一步推進受賄行賄一起查的意見》，當中明確查處行賄行為的5個重點：

多次行賄、巨額行賄以及向多人行賄，特別是黨的十八大後不收斂不收手的；
黨員和國家工作人員行賄的；
在國家重要工作、重點工程、重大項目中行賄的；
在組織人事、執紀執法司法、生態環保、財政金融、安全生產、食品藥品、幫扶救災、養老社保、教育醫療等領域行賄的；
實施重大商業賄賂的。

中紀委等6部門設行賄人「黑名單」 肅貪痛擊5行為

國家對行賄罪的處罰也越來越明確。監察法在第二十二條中規定，對涉嫌行賄犯罪或共同職務犯罪的涉案人員，監察機關可依前款規定採取留置。《刑法修正案（九）》通過增設罰金刑、嚴格從寬處罰情節的適用條件等，加大對行賄罪處罰力度。

近日，最高人民檢察院第三檢察廳廳長史衛忠介紹，去年1至11月，全國檢察機關共辦理行賄、對單位行賄、單位行賄、對有影響力的人行賄案件共計2717人；同期行賄案件數量明顯增加，較2020年升18.3%。

責任編輯：林佩怡

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