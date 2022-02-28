【烏克蘭局勢】美官員稱中方知情卻不願阻俄？中方這樣駁斥

俄羅斯持續對烏克蘭發動攻勢，有外媒引述美國不具名高官稱，美方曾指出俄羅斯正準備襲擊烏克蘭，懇請中方勸阻俄方，惟中方將有關情況轉告俄，並指不會試圖阻俄行動。在北京，外交部發言人汪文斌周一（28日）駁斥，並堅決反對美方捏造不實信息，抹黑中國形象。

汪文斌指出，注意到近期有美國專家、前眾議員政就美國在烏克蘭危機中所起的作用，提出批評。他表示，美方應當反躬自省。而中方一向按照事情本身的是非曲直決定立場政策，一向站在和平合作、公道正義一邊。

他又提到，連日來，國家主席習近平同俄羅斯總統普京、法國總統馬克龍等領導人通電話，指出中方支持俄烏通過談判解決問題，呼籲各方堅持政治解決的大方向，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。國務委員兼外長王毅也與多國外長和政要通電話，強調冷戰思維應當徹底摒棄，各國的合理安全關切，應予尊重。

當務之急是各方保持必要克制

他稱，當務之急是各方保持必要克制，避免烏克蘭現地事態惡化甚至走向失控，平民的生命財產安全應當得到有效保障，尤其防止出現大規模人道主義危機，中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應淪為大國對抗的前沿。

汪文斌強調，中方支持歐俄就歐洲安全問題平等對話，秉持安全不可分割的理念，最終形成平衡有效可持續的歐洲安全機制。

他表示，中方的做法同個別國家製造危機、轉嫁危機、從危機中漁利的做法形成鮮明對比。希望各方能和中方一道為緊張局勢降溫，而不是火上澆油，推動外交解決，而不是使局勢進一步升級。中方將繼續為尋求和平，實現和平，發揮建設性作用。

【烏克蘭局勢】美國白宮呼籲中國 譴責俄羅斯入侵烏克蘭

【烏克蘭】王毅闡述五點立場：目前的局勢中方不願看到

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁