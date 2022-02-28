【烏克蘭局勢】俄部分銀行被剔出SWIFT 京回應

俄羅斯揮軍烏克蘭，美歐日前決定將部分俄羅斯銀行排除在SWIFT支付系統。在北京，外交部發言人汪文斌周一（28日）表示，不贊成用制裁手段來解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。

他又指出，中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利的精神開展正常的貿易合作。

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被問到華為、小米等中國企業，會否遵守美國對俄羅斯的制裁，停止向俄羅斯發貨，汪文斌表示，要求美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益。

另外，對於俄羅斯總統普京已經命令俄戰略威懾力量進入「特殊戰備狀態」，汪文斌稱，中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力。

他強調，中方注意到有關各方在核問題上的表態，強調圍繞歐洲安全問題，各國的合理安全關切都應當得到重視，在北約連續五輪東擴的前提下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決，有關各方應保持冷靜克制，避免局勢進一步升級。

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責任編輯：林佩怡

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