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人民幣收創近4年新高曾穿6.31 報告：漸現避險資產特徵

經濟脈搏 19:17 2022/02/28

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人民幣兌美元在岸價周一（28日）小幅收升31點子，收報6.3111，收創下近4年新高。進入夜盤交易時間後，人民幣兌美元匯率更一度升破6.31關口。

交易員稱，俄烏衝突繼續影響市場避險情緒，短期人民幣仍有升值壓力。興業研究報告亦指出，人民幣逐漸呈現避險資產特徵。

俄烏衝突左右市場避險情緒

交易員表示，午後俄烏準備繼續談判消息影響，導致美指回吐部分漲幅，但仍維持在97關口上方交投，人民幣則在結匯客盤及部分避險需求推動下，震盪小升。

人民幣兌美元中間價今報6.3222，較上個交易日升124點子，創2018年4月25日以來近4年新高。

他們預計，地緣政治緊張局勢走向，成為短期市場博弈的焦點。對人民幣而言，階段性避險功能或會得到強化，但交易員認為監管層看似不希望人民幣太過強勢，午後人民幣基本維持6.31弱方交投，收盤後才升破6.31。

有中資交易員指出，短期人民幣很像避險貨幣，「不過午後人民幣基本是橫著走，估計人民幣的升值空間也比較有限」。

一中資行交易員則稱，短期人民幣仍有升值壓力的，結匯偏多再加上短端的利差還在，估計這個局面或持續到美聯儲正式啟動加息，當然也要看俄烏戰事進展。

【烏克蘭局勢】安理會通過召開聯大緊急會議 中國曾投棄權票

興業研究報告指出，人民幣逐漸呈現避險資產特徵，除了與中國抗疫優勢及相對穩健的基本面有關，也與部分經濟體的「去美元化」相關。

而在今年美聯儲多次加息甚至縮表情景下，全球美元流動性收緊，同樣會影響境內美元流動性收緊，人民幣面臨調整壓力，但人民幣匯率在美元加息面前表現出韌性。

在離岸人民幣齊創近4年新高 短期料易升難貶

責任編輯：林佩怡

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