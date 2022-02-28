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【烏克蘭局勢】華使館籲在烏同胞團結互助 展現中國人風采

社會熱點 20:56 2022/02/28

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烏克蘭炮火不斷，中國滯留烏克蘭的公民仍未撤離。駐烏克蘭大使館今日（28日）發佈對全體在烏公民的呼籲，高度讚賞公民團體互幫互助，並指「請繼續這樣做下去」，「無論走到哪裏，無論在什麼情況下，都要讓中國人的形象閃閃發光」。

據中國駐烏克蘭大使館官方微信，文中指，當前，隨着烏俄雙方交戰持續，戰情形勢不明朗，烏安全形勢不斷惡化，我在烏一些中國公民遇到實際困難。鑒此，一些中國公民社團和個人已經開始行動起來，向有困難的同胞提供力所能及的幫助。這些幫助對緩解我同胞困難發揮了積極作用。

使館高度讚賞這些義舉，認為這體現了中華民族團結奮鬥、扶危濟困、互幫互助的優良傳統，請繼續這樣做下去。

籲展現中國人民風采

文章還表示，「我們正意氣風發地邁步在實現中華民族偉大復興的新征程上。在這充滿希望、朝氣蓬勃的新時代，我們要展現中國人民的風采」，呼籲大家一定繼續互幫互助、團結奮鬥。

在之後的另一通知中，使館指烏克蘭與鄰國摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利、波蘭邊境通關正常，中國公民若遇到通關問題可聯絡使館協助。

惟未提統一安排撤僑事項。中國駐烏克蘭大使週日（27日）發布影片，稱自己還在基輔，又表示目前安全條件還不是所有地方都具備，空中不時有導彈，地上不時有爆炸和槍砲，兩軍之間正交戰，宵禁令不斷，強調要安全了再走。

【烏克蘭局勢】中國駐烏大使稱仍在基輔：不可能拋下同胞不管

【烏克蘭局勢】包機撤僑危險難執行 中國大使館：還在協調其他方式

責任編輯：袁瑋婧

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