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內地2月官方製造業與非製造業PMI 雙雙勝預期（第二版）

經濟脈搏 11:30 2022/03/01

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國家統計局公布，內地2月製造業採購經理人指數（PMI）錄50.2，勝於預期的49.8，重回擴張區間；非製造業PMI錄51.6，勝於預期的50.7；綜合PMI錄51.2。

（第二版更新於11:30 新增分析觀點）

製造業供需兩端均有所擴張

官方2月製造業PMI錄50.2，較上月升0.1個百分點，製造業景氣水平略有上升。

從企業規模看，大、中型企業景氣水平有所上升，大、中型企業PMI分別為51.8和51.4，比上月上升0.2和0.9個百分點。小型企業節後復工復產相對滯後，生產經營壓力依然較大，小型企業PMI為45.1，比上月下降0.9個百分點。
 
從分類指數看，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，製造業供需兩端均有所擴張。受春節假日因素影響，製造業生產經營活動擴張放緩，生產指數為50.4，比上月下降0.5個百分點；新訂單指數為50.7，比上月上升1.4個百分點，重回擴張區間，表明節後製造業市場需求釋放有所加快。從行業情況看，醫藥、專用設備、汽車等行業生產指數和新訂單指數均高於54.0，行業發展較快；但非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數均低於46.0，行業供需偏弱。

趙慶河指，雖然製造業景氣水平有所回升，但企業生產經營中仍存在諸多突出問題，反映原材料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業比重分別為60.2%、36.3%和32.0%，均比上月有所增加，當前仍需推進助企紓困等政策落實，為製造業穩定增長提供有力支撐。

人行續3千億逆回購力度 3月流動性有望保持合理充裕

官方2月非製造業PMI錄51.6，較上月升0.5個百分點，非製造業總體恢復步伐有所加快。分行業看，零售、水上運輸、資本市場服務、居民服務等行業商務活動指數低於臨界點。
 
2月綜合PMI產出指數為51.2，較上月升0.2個百分點，表明內地企業生產經營活動總體擴張步伐加快。

內媒引述信達證券宏觀分析師肖張羽表示，2月製造業PMI超季節性回升主要有三個原因：一是基建發力推動相關製造業鏈條訂單上升，需求端明顯走強；二是汽車缺芯問題有所緩解；三是企業預期轉好。

他說，近期多個部門出台一系列促進工業經濟平穩增長的政策措施，加上各地房地產紓困政策落地加強預期引導，企業對近期市場發展信心有所提振。

蘇寧金融研究院宏觀經濟中心副主任陶金稱，進入3月，春節後延遲復工的局面將基本結束，同時穩增長政策落地將加速實際業務的發生，兩者均會導致生產加快。此外，預計海外需求在短期內能繼續支撐工業訂單增長。

陶金表示，在上述利好之外，需關注價格方面的影響，尤其是石油價格可能受地緣沖突風險而有上行壓力，會導致價格分項的上升，進而推升製造業成本。

【2022兩會】市場料中國全年GDP增速目標為5.5%

責任編輯：尹航

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