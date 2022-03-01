內地2月財新製造業PMI錄50.4 內需改善明顯 外需仍疲弱

內地2月財新製造業PMI錄50.4，訂單指數升至八個月高點。製造業整體景氣度恢復擴張，供給和需求整體改善，惟外需仍疲弱。分析指，就業市場持續低迷，通脹不容忽視，應繼續做好大宗商品保供穩價工作，緩解中下游企業成本上升壓力，維持市場主體穩定。製造業恢復基礎仍不牢固，穩增長仍是重中之重。

海外疫情和運輸受阻 外需依然疲弱

內地2月財新製造業PMI錄50.4，較1月回升1.3個百分點。這一走勢與國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公布的2月製造業PMI錄得50.2，微升0.1個百分點，連續四個月處於擴張區間。

從各分項指數看，製造業供給和需求整體改善。2月生產指數和新訂單指數均重回擴張區間，溫和增長；需求改善更為明顯，新訂單指數錄得八個月新高。許多調查企業反映市況相對改善，顧客需求增強，推動產出恢復增長。

受海外疫情惡化和運輸受阻的影響，外需依然疲弱，新出口訂單指數連續七個月位於收縮區間，但降幅較上月有所收窄。

盡管市場供求轉好，企業對勞動力的使用較為謹慎，就業指數連續七個月位於收縮區間，降幅收窄。據調查，銷售相對疲弱，加上人員自願離職後沒有填補空缺，導致用工數量下降。

由於新訂單增加和工作人員不足，積壓工作量出現回升。受疫情防控政策影響，供應商供應時間指數持續位於收縮區間，供貨時間進一步延長。

2月製造業企業購進價格指數和出廠價格指數大幅上升，均達到2021年11月以來新高。調查顯示，成本端和收費端價格上漲的主要原因是部分原材料價格居高不下和運輸成本上升。

內地2月官方製造業與非製造業PMI 雙雙勝預期

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2月製造業景氣度回升，供給恢復，需求改善更為明顯，企業家樂觀預期增強。不過，就業市場持續低迷，通脹亦不容忽視。近期局部地區出現疫情，相關防控措施的加強對於運輸、銷售環節有所制約。在需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力下，中國經濟依然面臨較大下行壓力，製造業恢復基礎仍不牢固，穩增長仍是重中之重。

政策層面，需強化就業優先政策，加強對中小企業的結構性支持力度，有效降低企業稅費負擔和融資成本；同時，應繼續做好大宗商品保供穩價工作，緩解中下游企業成本上升壓力，維持市場主體穩定。

責任編輯：尹航

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