【烏克蘭局勢】中國大使館稱開始撤走首批公民

俄烏開戰4日，俄軍近乎全面包圍基輔。中國駐烏克蘭大使館昨日（28日）公告，首逾600名中國留學生已出發前往鄰國摩爾多瓦，由使館協調當地提供護衛，將有大批學生撤離。

使館消息，摩爾多瓦與烏克蘭連接的通關口岸主要是摩國北部的Ocnita口岸和南部的Palanca口岸，摩方對持有效中國護照自烏出境人員實施臨時免簽，使館正在上述兩個關口設置中國公民接待站，提供必要協助。摩國政府在口岸同時設置帳篷、簡易廁所，提供飲用水和食品。

由於入境點排隊車輛十分擁堵，使館提醒有關中國公民遵守通關要求，保持秩序，入境后自駕車人員可直接前往基希訥烏市安置點，其他人員也可在入境點搭乘使館準備的大巴。摩國政府接待能力有限，連日來已安置了大量烏難民，基希訥烏市幾個安置點已十分擁擠，使館正在協調有關備用體育場館。

西方主流國家和日本、南韓、印度等國已在俄烏開戰前呼籲公民撤離，台灣則在開戰翌日宣布完成撤僑。中國使館前日表示，具備安全條件稍會啟動撤僑。

外長王毅與南韓外長鄭義溶視像會晤，談及烏克蘭局勢，他指中方高度重視及關心在烏克蘭中國同胞的安全，外交部已及時啟動應急協調機制，與各方密切溝通，將充分利用各種渠道，採取一切必要措施，切實保障中方人員和機構的安全。王重申中方支持通過外交努力解決，歡迎俄烏啟動和平談判。

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責任編輯：陳建錫