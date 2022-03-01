國際局勢緊張，歐盟執委會副主席東布洛夫斯基昨日（2月28日）表示，歐盟將於4月1日與中國舉行峰會，試圖緩解雙方日益加劇的緊張關係。未提及是否涉及烏克蘭問題。

東布洛夫斯基表示：歐盟與中國的關係正處於一個複雜的階段。其中一些問題需要在最高政治層面上解決，商討兩方可以在多大程度上調整和改善合作。

至於峰會的形式，一位歐盟官員表示，峰會很可能在線上進行，而非面對面。

▲ 歐盟計劃於4月與中國舉行峰會緩解緊張關係

未透露是否涉及烏克蘭局勢

東布洛夫斯基並未透露是否會在即將舉行的峰會上討論俄羅斯入侵烏克蘭，但他承認，可能會出現這場沖突讓中俄關係更緊密的風險。

他說，「中國在這場沖突中采取了非常謹慎的做法。他們顯然沒有效仿西方民主世界的榜樣，向俄羅斯施壓。風險是存在的。」

中歐關係在去年日趨緊張，歐盟去年3月以中國侵犯新疆維吾爾族人權為由，對四名中國官員和一個實體實施制裁。中國隨即反擊，宣布對歐洲的四個實體和10人實施制裁。歐洲議會之後也以中國政府就新疆問題對歐盟實施反制裁措施為由，正式凍結中歐投資協定。

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不過，歐洲理事會主席米歇爾去年10月與國家主席習近平進行通話。他在之後公布，歐盟和中國同意舉行歐中峰會。

責任編輯：李冰琪