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2月百強房企銷售額按年腰斬 3月樓市下行壓力仍大

經濟脈搏 11:06 2022/03/01

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儘管2月份各地「救樓市」政策頻出，但受到市場下行趨勢和春節返鄉置業遇冷等因素影響，今年2月百強房企操盤銷售金額按年大降47%，一二三四線城市樓市成交量總體全線回落。

此外，十強房企門檻值降至200億，百強房企門檻值降至21億，兩者均腰斬。克而瑞研究中心認為，市場背景較2008年和2014年已經發生根本變化，當前的政策放鬆力度還遠不足以扭轉市場的頹勢，3月份市場下行壓力依然較大。

百強房企門檻值降至21億 按年腰斬

第一財經報道，根據克而瑞統計，2月百強房企僅實現銷售操盤金額4015.8億元（人民幣，下同），按月降低24%、按年則大降47%，較1月降幅擴大逾十個百分點，較2021年月均水平則降低57%。

以全口徑銷售額計，今年1至2月百強房企中的前十強分別為碧桂園、万科、融創、保利、中海、招商蛇口、華潤置地、金地、綠城、龍湖，比較去年1至2月榜單，恆大、金茂在十強中出局，綠城、龍湖遞補進入。

不過，進入前十的門檻大幅降低。去年1至2月進入房企十強的最低銷售規模門檻值是400億元，今年僅剩200億元（即第十名龍湖的銷售額）。排名第一的碧桂園今年1至2月全口徑銷售額為923億元，按年下降24%；万科實現銷售額646億元，按年下降44%；融創則為503億元，按年下滑26%。

中指研究院的統計數據亦顯示，今年前兩個月銷售額超百億房企為30家，較去年同期減少了24家；超50億房企為26家，較去年同期減少16家。前100房企的門檻值為20.9億元，同樣也腰斬。

樓市全線回落 房企融資仍然受限

對於2月份百強房企慘淡的業績，克而瑞表示，春節期間受疫情和行業信心不足影響，市場整體的供求和成交都沒有明顯轉暖跡象，28個重點監測城市成交面積按月下降32%，按年下降35%。企業推盤及營銷積極性也普遍不高，成交創近年來單月新低。

分城市能級來看，一線城市成交全線回落，主要原因是2月份供應低迷，成交量按月跌了42%，北京、廣州和深圳成交皆創新低，按年跌幅都在40%左右。供應方面的極端例子是深圳，新盤近乎斷供。一線城市中，僅上海市場熱度慣性延續，新開盤項目平均去化率接近60%，成交按年增長33%。

二三線城市市場則持續轉冷，成交按年、按月分別下降37%和29%，其中，有近四成的二三線城市成交按年腰斬。部分城市受到疫情影響較大，比如蘇州和杭州，2月份的市場近乎停擺。還有城市是下行壓力過大，比如南寧、東莞，成交按年跌幅超過了70%。

克而瑞認為，近期雖然政策面有緩和、好轉的趨勢，但就目前的市場情況來說，短期內房地產市場依舊面臨較大的下行壓力，3月成交整體提升幅度有限。

在融資層面儘管也出台了利好新政，但實操中目前大部分房企的融資仍然受限，1至2月行業典型房企的發債並沒有迎來明顯改觀，尤其是民營房企，遠低於歷史同期。當前新發債企業仍以國資為主，發債總量占到近5成。

克而瑞認為，接下來房企仍面臨巨大償債壓力，而品牌房企接連債務爆雷，則導致市場信心嚴重缺失，居民購房預期進一步轉淡。

責任編輯：蒯宇澄

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