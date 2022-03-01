【內地疫情】昨增75宗本土確診 廣東佔31宗

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（2月28日）新增75宗本土確診病例以及42宗本土無症狀感染，涉及13省市。廣東省佔最多，其中深圳錄得23宗確診及5宗無症狀感染。為切斷疫情傳播鏈，當地已開展核酸檢測，全市範圍內進入小區及乘搭公共交通工具亦要掃「場所碼」。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分布為廣東31宗，其中深圳市23宗、東莞市7宗、中山市1宗；另外內蒙古有14宗，天津、廣西及雲南各有6宗，黑龍江、江蘇、湖北、山西、海南和四川均錄得零星確診。

本土無症狀感染者方面，廣東佔25宗，包括東莞市20宗、深圳市5宗；其餘病例分布在雲南、黑龍江、上海、山東、湖北和四川。

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深圳疫情未見緩和，為儘快切斷病毒傳播鏈，全市各區正加大力度持續開展核酸檢測篩查工作。同時，全市範圍內進入小區、公共場所，以及乘搭公共交通工具，都要掃「場所碼」；進入商場超市、酒店賓館、休閒娛樂場所和城中村等地方，須持48小時內核酸檢測陰性證明。

另外，內地各省市昨日再錄得多宗由香港輸入的確診病例以及無症狀感染者。其中，廣東省新增72宗境外輸入病例，有63宗來自香港，個案分布在深圳、珠海、惠州、東莞、江門、汕尾、中山等地。上海方面，新增52宗境外输入病例，有44宗由香港出發。北京則通報12宗輸入確診個案，有10宗來自香港。

責任編輯：易燕丹

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