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商務部：消費下行壓力增大 堅持穩中求進擴大內需

經濟脈搏 11:19 2022/03/01

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商務部稱，去年四季度以來消費下行壓力增大，今年穩消費壓力不小，堅定實施擴大內需戰略，統籌疫情防控和消費促進工作，推動消費持續恢復和升級。

部長王文濤今日（1日）在國新辦發佈會上稱，消費是經濟增長重要引擎，從去年來看，消費持續穩定恢復，社會消費品零售總額增長12.5%，特別是實物商品網上零售額佔比達到了24.5%。另外，智慧消費、綠色消費、健康消費等增長都比較快，消費去年重新回到了中國經濟增長的第一拉動力。

但要看到去年四季度以來消費出現了一些情況，就是下行的壓力在增大，社零增速10月份4.9%、11月份3.9%、12月份1.7%，今年的穩消費壓力不小。

王文濤稱，下一步主要從三個方面展開工作：

  • 一是抓好政策落實，增強消費市場的主體活力，特別是基礎性的消費、聚集性的消費受疫情的影響最直接，比如餐飲、住宿，還有零售，受到疫情衝擊更為明顯，這些行業困難也就更多，特別是中小企業面臨著較大的生存壓力。根據國務院的部署，國務院14個部門聯合出臺了促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策，對這些行業特別是中小微企業提出了力度大、針對性強的紓困幫扶政策，這個政策已經發佈。
  • 二是創新理念方式，辦好消費促進活動，去年商務系統組織了一些像全國消費促進月、網上年貨節、雙品網購節、老字型大小嘉年華等系列活動，也做了評估，對於促消費，這些活動起了比較明顯的積極作用。今年將首先在做好疫情防控的前提下，總結去年促消費活動的經驗做法，繼續組織開展系列促消費活動。在接下來的一段時間裡，通過線上線下融合舉辦各類促消費活動，比如消博會、汽車嘉年華、家居消費季，穩住重點商品消費。
  • 三是打造消費升級平台，從城市來說，商務部去年推出了五個培育國際消費中心城市，經過近一年的培育，將要總結、提升。同時，進一步推進步行街高品質發展，還有就是開展智慧商圈、智慧商店的示範創建，加快建設便利居民生活的「一刻鐘便民生活圈」。將支援有條件的地方發展首店經濟、首發經濟，壯大定製、體驗、智慧、時尚等新型消費，發展綠色健康消費，更好滿足人民對美好生活的需要。

 另外，國家稅務總局、財政部已發佈公告，對此前規定的製造業中小微企業延緩繳納2021年第四季度部分稅費政策，緩繳期限繼續延長6個月。同時，對符合規定條件的製造業中小微企業，延緩繳納2022年第一季度、第二季度部分稅費，延緩的期限為6個月。

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責任編輯：陳建錫

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