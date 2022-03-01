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美訪台代表團啟程 台：烏克蘭局勢下彰顯美台關係穩固

國情動向 12:05 2022/03/01

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拜登政府派出由多名前國安高官組成的跨黨派代表團出訪台灣，將與蔡英文總統會。台總統府稱，正值烏克蘭局勢嚴峻，此舉彰顯美台關係堅若磐石。

台總統府發言人張惇涵稱，本次代表團成員包括美國前參謀首長聯席會議主席馬倫（Michael Mullen）、前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A.Flournoy）、前白宮副國安顧問奧沙利文（MeghanL. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green），以及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。成員涵蓋民主、共和兩黨的卸任高層國安官員，展示美國對印太局勢的重視，以及跨黨派對台灣高度共識的支持。

代表團在1日至2日間訪台，就美台關係、國際局勢等各項重要議題深度交流。蔡英文預計2日上午於總統府接見代表團，並設晚宴招待。

台總統府公布代表團名單及製作歡迎海報。

張又指，這是繼去年4月後，不到一年再有美國資深代表團訪台，尤其在烏克蘭情勢嚴峻之際，更是彰顯雙方關係的堅若磐石。台方期待透過此次面對面交流，雙方能就各項領域合作議題深入交換意見，持續深化美台關係穩健發展，持續共同維護區域和平穩定。

北京此前已多次警告美台須停止一切官方層面接觸，要求美方停止在台灣問題上玩火打牌，又強調台灣不是烏克蘭，某些人借烏克蘭問題碰瓷是不明智行為。

官媒：臨時組隊安撫台灣

中國大陸官媒《環球時報》引述熟識代表團的人士指，本次出訪事發突然，該團應是「臨時組隊」，一方面對台灣表達所謂的支援，另一方面也是為了安撫島內因烏克蘭危機產生的恐慌情緒。這樣做的目的還有美國希望繼續利用「台灣牌」推行印太戰略，以制衡北京。

該人士稱，如果看這些代表過去的頭銜，那這個團的級別算是高的，但由於他們都不是現任官員，其實沒有太大意義，客觀講這些人現在就是普通公民。他們去台灣除了能再次口頭上表達對台灣的承諾「堅如磐石」之外，起不到多大實際作用。沒必要太把這些人訪台當回事，為他們創造舞台。

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責任編輯：陳建錫

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