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商務部：今年外貿壓力巨大 政策靠前發力穩外貿

經濟脈搏 12:13 2022/03/01

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商務部部長王文濤今日（1日）表示，今年外貿壓力非常巨大，形勢也非常複雜嚴峻，將政策適當靠前發力，實施跨週期調節穩外貿、市場多元化、外貿供應鏈暢通、外貿創新提質等四個專項行動，多措並舉穩外貿。

供應鏈瓶頸短期難緩解 成本較高

王文濤表示，中央經濟工作會議指出今年中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。從需求收縮來看，全球的疫情還在起伏反复，復甦的勢頭不穩，外需市場也面臨著一些不確定性。從供給衝擊來看，原材料、大宗商品的供給仍然沒有恢復正常，供應鏈瓶頸還沒有得到緩解，短期內預計也難以得到緩解。

從預期轉弱來看，缺櫃、缺工等問題持續困擾外貿企業，原材料價格、運價成本現在還維持在一個比較高的水平。商務部調查了解到，特別是一些中小外貿企業，有的盈利狀況並不是很樂觀，也影響了接單的信心。

王文濤表示，去年外貿高增長有很多階段性的因素，包括訂單的回流、防疫物資的出口、「宅經濟」等，這些階段性因素的消退也給今年穩外貿增加了壓力。此外，去年以美元計增長了30%，在這麼高的基數上再要增長，壓力很大。

前兩月外貿基本「開門穩」

談及2022年商務部在緩解外貿企業紓困方面會的舉措，王文濤表示，面對這些困難和挑戰，商務部按照黨中央、國務院的統一部署，政策適當靠前發力，實施跨週期調節穩外貿、市場多元化、外貿供應鏈暢通、外貿創新提質等四個專項行動，多措並舉穩外貿。從前兩個月來看，外貿基本上實現了穩字當頭，就是開門穩。也有信心完成全年的目標任務，穩住外貿外資基本盤。

商務部重點做好以下三個方面工作：

一是做好穩外貿政策的落實和儲備。商務部將會同各地方、各部門共同落實好國務院出台的《關於做好跨週期調節進一步穩外貿的意見》，把減稅降費等政策落實到位，把金融保險等惠企舉措用足用好，把貿易便利化措施抓實抓細，全力幫助企業特別是中小微企業保訂單、穩預期、拓市場。同時，將密切跟踪外需以及外貿的形勢，加強監測和預警，做好政策的儲備。

二是保障產業鍊和供應鏈的穩定暢通。受全球疫情、地區衝突等影響，人員往來和港口仍然不暢，全球產業鏈供應鏈堵、斷的問題還很突出，甚至還有一些新問題。商務部將推進外貿轉型升級基地的建設，支持加工貿易穩定發展，培育新一批邊民互市落地加工試點，深入推進內外貿一體化，培育貿易雙循環企業。還將加強國際合作，推動國際物流、結算暢通，提升貿易便利化水平，促進產業鏈供應鏈上下游協作。

三是持續推進外貿創新發展。促進外貿穩定發展，增強外貿綜合競爭力，推動外貿高質量發展，都需要把創新發展放在更加突出的位置。上個月，國務院批准了新設27個跨境電商綜試區。今天，新的跨境電商零售進口商品清單已正式實施，清單商品進一步增加，類別更加豐富。商務部要把這些工作做好。同時，還要加大力度，支持海外倉發展，建設完善海外倉網絡，推進海外智慧物流平台建設，培育一批離岸貿易中心城市（地區），發展壯大外貿新業態、新模式，推動貿易更高水平、更高質量的發展。還將建設服務貿易創新發展示範區，打造一批全球貿易數字化的領航區，同時發展綠色貿易。

責任編輯：蒯宇澄

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