【烏克蘭局勢】8名華在烏留學生躲防空洞輪流睡覺 2人確診新冠

俄烏戰事持續，烏克蘭首都基輔烽煙四起，大批民眾集中在防空洞躲避戰火。據內媒《南風窗》報道，在基輔讀研究生，今年24歲的中國留學生李依萍，2月24日和7個中國同伴躲進防空洞內，經歷了同伴確診新冠、周圍站著手持槍支的烏克蘭人等等。

據報道，2月27日，是俄羅斯向烏克蘭發起「特別軍事行動」的第四天，戰火已迫近首都基輔的核心區域，大批民眾集中在防空洞躲避戰火。

▲ 基輔的防空洞內

李依萍所處的防空洞，離他們的宿舍大概一千米，是一個類似地鐵那樣的地下室，裡面鋪滿了各種管道。防空洞裡面沒有洗手間，如果要方便的話，只能跑到外面去。

站在防空洞外面，能聞到很濃的硝煙味兒。現在外面還有行人，但不多。現在是烏克蘭的雨季，而且氣溫只有7度，到了晚上，就特別冷。

除了受戰火影響，李依萍的兩名同伴都感染新冠肺炎，目前只有咳嗽等輕微病徵。由於他們要留在防空洞內，兩名患者只能自行吃感冒藥。他們一行八人除了戴口罩，以及帶了溫度計和消毒酒精外，就沒有其他防護措施，「這種時期我們也不在意傳染的風險了，只想大家都平安地待在一起」。

▲ 基輔被砲火破壞的居民樓

在烏克蘭，飲用水需要到超市購買。在戰爭開始後，不少民眾都囤積貨物，商店貨品被搶購一空。李依萍與同伴亦提前到超市購買多桶飲用水、餅乾等應急食物，並將部分帶到防空洞，其餘放在宿舍，「不能都帶到防空洞，一是緊急情況拿不下那麼多東西，二是怕被別人搶走了，反而會引起混亂，也不敢跟他們起衝突」。

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李依萍表示，大使館負責人會在聊天群組中及時發布空襲警報，通知大家要前往防空洞，或者提醒大家注意安全，遇到特殊情況可以直接與使館電話聯繫。「我現在就一個想法，趕緊回家」。

責任編輯：李冰琪