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2月深圳二手住宅成交823套 為2008年以來最低成交量

經濟脈搏 12:57 2022/03/01

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據深圳市房地產信息平台數據，2月深圳全市二手商品房成交為9.67萬平方米（983套），按年減少74.19%；其中二手商品住宅成交為7.66萬平方米（823套），按年減少77.99%。

按照深圳中原研究中心的監測數據，深圳二手住宅全市過戶823套，按月下滑47.1%，為2008年以來最低成交量。

近期多地樓市調控和銀行信貸政策開始發生變化，包括降低首付比例和房貸利率。據《證券時報》報道，在深圳，近日一些房產中介發出消息，聲稱一些銀行「不要求查首付款來源、流水不再要求為月供的2倍」。此外，還有稱：「樓市已經加速走在寬鬆路上，目前無疑是購房者最佳購房時機。」

報道指，多家銀行個貸經歷均表示「不可能不查（首付款來源）」，對流水的要求也沒有放鬆。報道指，每家銀行審核細則大同小異，但幾個核心問題大致相同。簡單來說，購房首付款必須為家庭自有資金，若經核實首付來源為藉貸、墊資過橋、他人借名貸款的嚴禁准入，如果查出來會抽貸。目前，深圳首套房的首付比例仍為三成。

不過，多家銀行的個貸經理都表示，現在深圳首套房貸利率為4.9厘，額度比較充足，放款也比較快，目前沒有收到繼續下調房貸利率的通知。

責任編輯：蒯宇澄

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