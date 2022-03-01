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內地擬修訂中小學生競賽管理辦法 斬斷競賽與培訓機構利益鏈

社會熱點 13:21 2022/03/01

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內地去年出台「雙減」政策後，持續加強對校外培訓機構的監管。據報，內地教育部正在會同相關部門對《關於面向中小學生的全國性競賽活動管理辦法（試行）》（下稱《管理辦法》）進行修訂和完善，旨在徹底斬斷競賽與培訓機構的利益鏈，促進學生全面發展和健康成長。

中國青年報引述教育部校外培訓監管司相關負責人消息稱，競賽活動是造成中小學生校外培訓負擔過重的重要因素之一。《管理辦法》公布以來，教育部已連續3年公布通過審核的競賽清單，取消了學前教育階段各類競賽和義務教育階段學科類競賽，競賽數量大幅消減，基本斬斷競賽與補習掛鉤的利益鏈，緩解競賽帶來的培訓熱，有效減輕因競賽帶來的學生過重的補習負擔、家長經濟和精力負擔。

雖然競賽橫生的亂象得到有效遏制，但該負責人指出，當前競賽管理過程中依然存在着借機開展培訓、收費或變相收費、評獎過程不夠規範、清單外競賽違法違規舉辦等問題。

教育部：學科類培訓機構壓減逾九成 有效遏制其擴張亂象

內地雙減政策出台半年 部分地區教培機構面臨清零

因此，此次修訂和完善《管理辦法》，以堅持減輕學生和家長過重負擔為原則，將進一步調整競賽評審流程、細化競賽組織要求、加大違規查處力度，更加注重競賽的育人導向，促進競賽活動更加規範有序開展，徹底斬斷競賽與培訓機構的利益鏈，促進學生全面發展和健康成長。

收費標準平均下降逾4成

據了解，截至目前，內地原12.4萬個義務教育階段線下學科類校外培訓機構壓減至9,728個，壓減率為92.14%；原263個線上校外培訓機構則壓減到34個，壓減率為87.07%。

此外，預收費監管基本實現全覆蓋，監管總額超過130億元人民幣；所有省份均已出台政府指導價標準，收費較之前平均下降4成以上；另有25家上市公司均已完成清理整治，不再從事義務教育階段學科類培訓。

責任編輯：易燕丹

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