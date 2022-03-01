【兩會2022】全國政協會議議程公布 一文看懂什麼是政協會議

中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第五次會議將於周五（4日）在北京召開，主要議程是：聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協十三屆四次會議以來提案工作情況的報告；列席中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第五次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告。

據新華社報道，今日（1日）召開的中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員會第二十次會議決定：中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第五次會議於2022年3月4日在北京召開。

建議會議的主要議程是：聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協十三屆四次會議以來提案工作情況的報告；列席中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第五次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告。

全國政協會議如何組成？

全國政協是由中共領導的「多黨合作和政治協商」重要機構，由各黨派、團體和各族人士組成，政協委員亦大多是退居二線的官員、社會名流、專家或學者，前特首董建華及梁振英便是在離任後被任命為全國政協副主席。

全國政協的職責為對國家或地區的政經、社會、文化等重要問題進行協商，對國家政策及政府領導人員的工作進行監督，反映社情民意等。政協與人大的分別是，政協雖可列席人大會議，但只能提出意見及建議，不能作表決及決議；所提交的提案只屬建議，體現民主監督的形式，不具法律約束力。

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責任編輯：尹航

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