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中指院：內地2月百城房價按月比止跌轉升

經濟脈搏 14:56 2022/03/01

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內地樓市早前持續低迷，今年多地穩樓市政策頻出。中指研究院今日（2日）發布百城房價報告稱，在廣州、上海、合肥等核心城市房價上漲帶動下，2月百城新房價格按月止跌轉漲0.03%。1月份則下跌0.01%。

報告稱，預計兩會後或有更多城市因城施策穩樓市。隨著樓市相關扶持政策持續顯效，全國房地產市場或將逐步實現底部企穩，3月一線及部分二線城市樓市有望迎來率先恢復。

報告數據顯示，2月百城新建住宅平均價格為16,184元（人民幣，下同）/平方米，新房價格結束三連跌態勢，按月上漲0.03%；按年上漲1.89%，漲幅較上月收窄0.17個百分點。

百城新房價格止跌轉漲主因核心城市帶動，但多數城市新房價格仍呈下跌態勢，2月房價下跌城市為52個，較上月增加6個。

2月百強房企銷售額按年腰斬 3月樓市下行壓力仍大

【中國樓市】住建部：保持房地產調控政策的連續性和穩定性

分城市群看，長三角新房價格按月上漲0.09%。上海、江蘇揚州、江蘇張家港、江蘇泰州等新房價格按月由跌轉漲；江蘇蘇州、安徽合肥、江蘇常州等城市新房價格按月持續上漲。珠三角新房價格按月上漲0.12%，漲幅居各主要城市群首位，主要受廣州、東莞房價上漲帶動。但山東半島城市群新建住宅價格按月止跌，京津冀城市群新建住宅價格按月下跌0.02%。

二手房價格結束四連跌態勢 54城上漲

二手房價格結束四連跌態勢，2月百城二手住宅平均價格為16,009元/平方米，按月上漲0.14%；按年上漲2.72%，漲幅較上月收窄0.14個百分點。其中，54個城市按月上漲，較上月增加20個，上漲城市數量自2021年9月以來首次超過半數。

中國房地產市場在經歷了去年的深度低迷後，最近幾周開始走強，原因是有關部門開始放松監管，包括允許降低首付、降低抵押貸款利率和降低契稅。

內地2月百城房價按月比止跌轉升

中國住房和城鄉建設部近日表示，要保持房地產市場平穩運行，保持調控政策的連續性和穩定性，增強調控政策的協調性和精準性，繼續穩妥實施房地產長效機製。

在疫情反覆、俄烏戰事引發全球震蕩的亂局之下，中國今年兩會將於本周五如期召開，在穩字當頭的基調下，政策的火力點如何集中於「六穩六保」備受關註。而在兩會前夕中國諸多部委召開的新聞發布會上，無一例外地介紹其如何在穩增長方面發力加碼的努力。

責任編輯：李冰琪

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2月深圳二手住宅成交823套 為2008年以來最低成交量
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