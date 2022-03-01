  • 22°C
香港時間 : 2022301日 (二) 21:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

江蘇男淪「血奴」案大反轉 柬埔寨警方指純屬編造起訴4人

社會熱點 15:30 2022/03/01

分享：

江蘇一名男子早前聲稱被綁架至柬埔寨，後遭強迫賣血淪為「血奴」，引發社會關注。有關案件近日疑出現反轉，柬埔寨國家警察總署發表聲明稱，證實「血奴」案純屬編造，當事人李亞緣綸和3名涉案人員已被警方拘留及起訴。中國駐柬埔寨大使館亦表示，已接獲當地警方通報，將繼續跟進案件審議。

中國駐柬埔寨大使館通報稱，該館對網傳「血奴」案高度關注，在敦促柬埔寨警方於2月15日立案後，持續跟進案件進展。2月28日，柬警方向使館通報了初步調查結果並發布公告，認定所謂「血奴」案純屬編造。

江蘇男被綁架至柬埔寨抽血半年險死 大使館警方已介入

據柬警方內部通報和公告，中國公民李亞緣綸偷渡來柬，後因肝部患嚴重疾病，聯繫當地一社會組織尋求幫助。先後有3人出於不同目的，協助李編造、宣傳其被非法拘禁、受到虐待及充當「血奴」的假新聞，誤導輿論，嚴重影響社會秩序。李亞緣綸和其他3名涉案人員已被警方拘留及起訴。案件下步將移交柬司法機關審理。

中國駐柬埔寨使館呼籲在柬中國公民遵守中柬兩國法律，理性維權，切勿編造謠言，欺瞞公眾，呼籲廣大公眾擦亮眼睛，明辨是非，不要被他人利用。

使館另表示，下一步將繼續跟進此案審理，在中柬兩國法律框架下保護好有關當事人的合法權益，支持配合當地執法部門，持續加大對網賭電詐及相關涉中國公民犯罪的打擊整治力度，切實保障在柬中國公民生命財產安全。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 中國 非法入境 假新聞 柬埔寨

上一篇文章

【烏克蘭局勢】有華人往邊境時中彈受傷 中使館指基輔火車站無排斥外國公民現象

下一篇文章

內地擬修訂中小學生競賽管理辦法 斬斷競賽與培訓機構利益鏈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭局勢】華使館籲在烏同胞團結互助 展現中國人風采
【烏克蘭局勢】華使館籲在烏同胞團結互助 展現中國人風采
江蘇男淪「血奴」案大反轉 柬埔寨警方指純屬編造起訴4人
江蘇男淪「血奴」案大反轉 柬埔寨警方指純屬編造起訴4人
【內地疫情】昨增87宗本土確診 廣東最多深圳佔30宗
【內地疫情】昨增87宗本土確診 廣東最多深圳佔30宗
【內地疫情】深圳疫情升溫 2機構防疫不到位被立案
【內地疫情】深圳疫情升溫 2機構防疫不到位被立案
【烏克蘭局勢】8名華在烏留學生躲防空洞輪流睡覺 2人確診新冠
【烏克蘭局勢】8名華在烏留學生躲防空洞輪流睡覺 2人確診新冠
【烏克蘭局勢】中國留學生撕掉春聯隱身 有人冀與烏克蘭老婆回國
【烏克蘭局勢】中國留學生撕掉春聯隱身 有人冀與烏克蘭老婆回國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款