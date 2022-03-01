江蘇男淪「血奴」案大反轉 柬埔寨警方指純屬編造起訴4人

江蘇一名男子早前聲稱被綁架至柬埔寨，後遭強迫賣血淪為「血奴」，引發社會關注。有關案件近日疑出現反轉，柬埔寨國家警察總署發表聲明稱，證實「血奴」案純屬編造，當事人李亞緣綸和3名涉案人員已被警方拘留及起訴。中國駐柬埔寨大使館亦表示，已接獲當地警方通報，將繼續跟進案件審議。

中國駐柬埔寨大使館通報稱，該館對網傳「血奴」案高度關注，在敦促柬埔寨警方於2月15日立案後，持續跟進案件進展。2月28日，柬警方向使館通報了初步調查結果並發布公告，認定所謂「血奴」案純屬編造。

江蘇男被綁架至柬埔寨抽血半年險死 大使館警方已介入

據柬警方內部通報和公告，中國公民李亞緣綸偷渡來柬，後因肝部患嚴重疾病，聯繫當地一社會組織尋求幫助。先後有3人出於不同目的，協助李編造、宣傳其被非法拘禁、受到虐待及充當「血奴」的假新聞，誤導輿論，嚴重影響社會秩序。李亞緣綸和其他3名涉案人員已被警方拘留及起訴。案件下步將移交柬司法機關審理。

中國駐柬埔寨使館呼籲在柬中國公民遵守中柬兩國法律，理性維權，切勿編造謠言，欺瞞公眾，呼籲廣大公眾擦亮眼睛，明辨是非，不要被他人利用。

使館另表示，下一步將繼續跟進此案審理，在中柬兩國法律框架下保護好有關當事人的合法權益，支持配合當地執法部門，持續加大對網賭電詐及相關涉中國公民犯罪的打擊整治力度，切實保障在柬中國公民生命財產安全。

責任編輯：易燕丹

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