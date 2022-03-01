外交部：中方在烏克蘭問題上沒有私利 俄訴求理應得到重視

俄羅斯與烏克蘭首輪談判未有共識，據報將舉行次輪談判，中國外交部今日（1日）表示，希望俄烏兩國保持對話，尋找實現歐洲共同安全的政治解決之道。中方在烏克蘭問題上沒有私利，一向根據問題本身的是非曲直決定立場。俄羅斯在安全方面的正當訴求，理應得到重視和妥善解決。

發言人汪文斌稱，中方一直支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄烏雙方啟動和平談判。中方注意到雙方商定近期將舉行新一輪談判，希望雙方繼續保持對話談判進程，尋求照顧雙方合理安全關切、實現歐洲共同安全、有利於歐洲長治久安的政治解決之道。

中方一貫宣導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，認為一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。冷戰思維應當徹底摒棄，各國的合理安全關切應當予以尊重。 在北約連續五輪東擴的情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求，理應得到重視和妥善解決。

中方對烏克蘭平民喪生感遺憾

被問到大量烏克蘭平民在戰爭中喪生，汪文斌，中方對有關的傷亡情況感到遺憾，目前的局勢是中方不願看到的，當務之急是各方保持必要克制，避免烏克蘭現地事態繼續惡化，甚至走向失控。平民的生命財產安全應當得到有效保障，尤其要防止出現大規模人道主義危機。

汪文斌又提到撤僑一事，他指中方十分牽掛在烏中國公民的安全，外交部已第一時間啟動了領事保護應急機制，與各方保持密切溝通，多方協調，多措並舉，全力維護在烏同胞的安全。外交部和駐烏克蘭使領館將調動一切資源力量，為在烏同胞安全轉移提供支持和協助。

俄烏在白羅斯舉行的和平談判結束，據稱主要討論停火問題，雙方代表返回各自首磋商，其後舉行第二輪談判。俄軍據報在會後加強了對各城市的攻勢。

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責任編輯：陳建錫