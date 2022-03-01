內地2月官方和財新製造業PMI雙升 穩增長效應漸顯

得益於需求回暖，內地官方和財新製造業PMI雙雙回升，表明中國製造業維持復甦態勢，穩增長政策效應正逐漸向實體經濟傳導。非製造業領域建築業活動亦明顯升溫，和專項債資金加快落實，帶動基建投資需求持續釋放有關。

新訂單反彈 顯示對3月經濟看法正面

內地2月官方製造業PMI錄50.2，勝於預期的49.8，重回擴張區間；非製造業PMI錄51.6，勝於預期的50.7。財新製造業PMI錄50.4，較1月回升1.3個百分點，訂單指數升至八個月高點。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威稱，官方和財新PMI都出現改善，令人鼓舞，可能表明宏觀支持政策的效應已經開始向實體經濟傳導。尤其是新訂單反彈，表明對3月經濟看法正面。

不過他也指出，2月數據通常會受到春節的擾動，因此對其作為前瞻性指標的可靠性仍需保持謹慎，還需關注行業和企業層面能否傳遞出更多的確認信號，「一個關鍵問題是2月和3月信貸擴張能否維持強勢」。

內地2月官方製造業與非製造業PMI 雙雙勝預期（第二版）

內地2月財新製造業PMI錄50.4 內需改善明顯 外需仍疲弱

「經濟全面恢復態勢進一步明確。考慮到春節假期因素對製造業生產經營活動的影響，綜合研判，經濟回升態勢比較強勁，這主要得益於穩增長相關政策的加快落實，」中國物流與採購聯合會特約分析師張立群稱。

不過他也指出，反映需求不足的企業佔比仍在39%以上，中小企業新訂單指數仍在榮枯線以下，表明需求不足矛盾仍較突出；應該繼續落實好擴大內需的各項政策，充分發揮好政府投資的帶動作用。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河也解讀稱，雖然製造業景氣水平有所回升，但反映原材料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業比重分別為60.2%、36.3%和32.0%，均比上月有所增加，認為當前仍需推進助企紓困等政策落實，為製造業穩定增長提供有力支撐。

責任編輯：尹航

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