【烏克蘭局勢】中國研究機構：美及盟國制裁俄羅斯將有反作用

據彭博報道，為中國國家主席習近平提供建議的中國現代國際關係研究院稱，對俄羅斯實施制裁最終將對美國及其盟國造成更大損害，北京則在評估給予其親密外交夥伴多少支持。

該研究院副研究員馬雪週二（1日）在社交媒體上發表的一篇文章中寫道，自2014年俄羅斯因佔領克里米亞而受到制裁以來，俄羅斯已經很大程度適應這些制裁。馬雪說，美國和歐洲的盟友將因支持烏克蘭而承壓。

中國現代國際關係研究院是國家安全部的直屬事業單位，在中國政府外交和安全政策上具有發言權。

報道指，馬雪的觀點與俄羅斯對制裁措施的早期反應形成鮮明對比，凍結俄羅斯央行的外匯資產，這一舉措使盧布出現自1990年代以來的最大下跌，包括英國石油公司（BP Plc）和荷蘭皇家蜆殼（Royal Dutch Shell PLC）在內的一系列外國公司因金融和聲譽風險而撤出俄羅斯。隨著大宗商品買家和金融業者退卻，俄羅斯工業金屬的出口重挫。

京目前拒絕批評或支持俄羅斯

迄今為止，中國拒絕批評或支持俄羅斯總統普京對烏克蘭的入侵，並在聯合國安理會對譴責這一舉動的決議案投下棄權票。週二，外交部發言人汪文斌重申，中方呼籲雙方對話。

馬雪指出，鑑於對歐洲債務的巨大影響，以及歐盟國家購買俄羅斯石油的現實需要，揮舞SWIFT大棒也是「傷敵一千，自損八百」的事。馬雪補充說，美國的後續負擔還有很多，包括為防發生難民危機而進行人道主義援助的龐大開支，人口大量逃離烏克蘭可能會破壞歐洲的穩定。

若對烏克蘭難民危機處理不當，將有助於俄羅斯通過製造怨恨，破壞北約。歐洲內部關於難民問題的激烈辯論，也可能在關鍵時刻破壞其聯盟的團結。

中國可提供支持減少制裁的傷害

儘管如此，中國仍可以為俄羅斯提供一些支持，以減輕制裁造成的傷害。交易員曾指出，如果制裁讓其他買家止步，中國企業有望吃下俄羅斯的石油。北京還可以在財務上提供一條生命線，因為中國央行與俄羅斯央行有數十億美元計的貨幣互換安排，允許兩國為企業提供流動性，以便它們繼續交易。

在北京，外交部多次回應制裁指，不贊成用制裁手段來解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。發言人汪文斌又指，中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利的精神開展正常的貿易合作。

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責任編輯：袁瑋婧