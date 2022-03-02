【神州快訊】前沿有理獲香港證監會批准管理100%虛擬資產基金

香港前沿有理資本管理公司（下稱”前沿有理”）於2月28日宣佈其於今年1月18日成功獲得香港證券及期貨事務監察委員會（即香港證監會）批准申請, 容許前沿有理根據<適用於管理投資於虛擬資產的投資組合的持牌法團的標準條款及條件>發行100%虛擬資產的基金。同時宣佈日前已成功發行一隻面向專業投資者的主動管理的虛擬資產基金，“專業投資者” 一詞的定義與《證券和期貨條例》及其附屬法規中的定義相同。

這意味著前沿有理成為香港證監會獲批的第四家虛擬資產資管公司。同時也成為亞洲為數不多的監管獲准發行多策略虛擬資產基金。

同時，前沿有理宣佈已成功獲得來自前沿有理創始人兼CEO 葉一舟（Mr. Ejoe Ye）先生和火幣集團共計1億美金的種子投資 ，並且打算向合規投資人開放旗下合規多策略基金產品。

回溯過去的2021年，以比特幣乙太坊為代表的虛擬資產，作為一個新興市場類別以一種前所未有的速度進化並已廣泛被機構投資者關注。

創始人葉一舟表示：“虛擬資產在世界經濟活動中正在扮演越來越重要的角色。合法，合規是虛擬資產管理行業不可逆的歷史方向。經過兩年多的溝通，我們非常榮幸能夠接受香港證監會的發牌和監管。未來我們會繼續積極和緊密的配合監管，促進整個行業的健康發展。”

（資料由客戶提供）