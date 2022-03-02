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美貿易代表署提交年度報告：重新調整對華貿易政策

國情動向 09:50 2022/03/02

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美國貿易代表署（USTR）周二（1日）公布年度貿易報告（附全文連結）。關於中國的部分，報告以「重新調整對華貿易政策」為題，將使用經濟工具箱中的所有工具，並在必要時開發新工具，堅定地捍衛美國和其他尋求公平競爭的市場經濟體的利益。

在「重新調整對華貿易政策」（RE-ALIGNING THE U.S.–CHINA TRADE RELATIONSHIP）的部分，報告提到，美中貿易關係複雜和競爭激烈，兩國既是合作夥伴也是競爭對手，批評中國採取不公平和反競爭行為，包括為特定行業提供補貼和限制市場準入等。

報告又指，美國和盟友的供應鏈過份集中於中國，在北京的非市場行為下，長遠會削弱供應鏈的抵抗力，影響創新和消費者利益，傷害美國與其他國家。報告又批評中國對勞工保障不足，包括在新疆出現強迫勞動。 

報告指美國正向中國提出關切，並加快與盟友和夥伴合作應對，形容拜登政府對中國態度是深思熟慮，並著眼於長遠，包括加大國內投資、加強供應鏈的彈性，以及在按需要發掘新的應對工具。

報告中還強調，將使用經濟工具箱中的所有工具，並在必要時開發新工具，堅定地捍衛美國和其他尋求公平競爭的市場經濟體的利益。

稍早前，中國商務部在談及中美第一階段貿易協議執行情況時表示，希望美國盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施。

中美前財長對談：需頂住「脫鈎」壓力 加強對話合作

【中美貿易協議】美考慮對華展開新關稅調查 商務部外交部這樣回應

【中美貿易協議】據報拜登團隊認為中國讓步可能性不大

責任編輯：尹航

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中美關係 貿易 行業 關稅 美國 北京 拜登 補貼 經濟 中華人民共和國商務部

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