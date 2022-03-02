【內地疫情】新增71本土病例 逾1/3來自深圳

內地過去一日新增71宗本土確診病例，廣東佔了32宗，其中25宗來自深圳，東莞有6宗、珠海有1宗；內蒙古呼和浩特有16宗，其餘病例分布在吉林、黑龍江、山東、四川及遼寧等。四川有2宗病例由無症狀感染者轉為確診。上海新增4宗疑似病例，均為境外輸入。

深圳從上月中旬至今共錄得165宗陽性病例，衛生部門稱防控形勢已取得積極變化，新病例絕大多數在集中隔離觀察的密接者中發現，擴散勢頭初步遏制。

國家衞健委專家梁萬年接受央視訪問指，動態清零非追求零感染，關鍵是感染後，怎樣快速發現、快速阻斷，令傳播不持續下去，遵循的是精準防控，精準開展流行病學調查、追蹤及管理密切接觸者、劃定疫區及疫點範圍、開展臨床救治，並保障老百姓正常生活。

梁又指，動態清零是通過對局部地區極少數人的一些管控、醫學干預和社會干預，換取的是全國絕大部分地區及絕大部分人群的正常生產生活，如果要算帳，應以全國作為一個單元來算。中國本土是乾淨，因動態清零創造了非常好的環境，而國外疫情因已造成連續性社區傳播，疫情已扎根，無法清零。

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責任編輯：陳建錫