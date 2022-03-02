美跨黨派代表團晤蔡英文 蓬佩奧啟程訪台

美國跨黨派代表團今日（2日）上午與蔡英文總統會晤，討論國際局勢等問題，蔡感謝美方履行對台安全承諾，稱面對台海和區域安全威脅，期待與美國、區域各方更多緊密合作，共同壓制各種可能衝擊安全的單邊行為。前國務卿蓬佩奧已啟程訪台，今晚抵埗。

蔡英文在會晤時先行致辭，她稱，在全球關注烏克蘭形勢的此刻，拜登派團訪台，不僅是對美台夥伴關係的重視，更展現雙方關係堅若磐石，凸顯台灣在國際區域安全上的角色。她譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行動造成大量無辜傷亡，並批評對侵略行為的冷眼姑息，強調台灣都會善盡國際責任。

▲ 代表團5名前國安官員組成。

美前參謀首長長聯席會議主席馬倫稱，代表團此行對美台重要夥伴關係表達支持，在美國這股支持力量不斷延續增長。這次訪台時機點正是世界歷史上困難和關鍵時刻，正如拜登所言：「民主正面臨長期且令人擔憂挑戰。」他讚揚台灣是最具活力的民主政體之一，正積極應變一些重要挑戰，包括疫情和假訊息等。

另外，美國前國務卿蓬佩奧預計晚間抵台，逗留至5日。他將於明日（3日）上午與蔡英文會面，料獲頒「特種大綬景星勳章」，表彰對美台關係的貢獻。

中國大陸外交部已要求美國停止與台當局的官方往來，慎重處理涉台問題，以免進一步嚴重損害中美關係，並強調派任何人展示所謂「對台支持」都是徒勞。

美貿易代表署提交年度報告：重新調整對華貿易政策

【烏克蘭局勢】中國研究機構：美及盟國制裁俄羅斯將有反作用

美訪台代表團啟程 京：展示所謂「對台支持」是徒勞（第二版）

責任編輯：陳建錫