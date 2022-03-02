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【中國樓市】鄭州成首個取消「認房又認貸」大城市 其他地方或跟進

經濟脈搏 11:14 2022/03/02

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內地再有穩樓市政策，河南省鄭州市人民政府辦公廳昨日（1日）發布《關於促進房地產業良性循環和健康發展的通知》，在支持合理住房需求等5方面推出10多項措施，一定程度上放鬆限購、限貸政策。

最受關注的是，通知提及引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放，下調住房貸款利率。並對擁有一套住房並已結清相應房貸的家庭，為改善居住條件再次申貸購買普通商品住房，銀行業金融機構執行首套房貸款政策。

分析認為，這也意味著鄭州成為首個取消「認房又認貸」的大城市，將實質性降低置業成本，激發改善換樓需求釋放，加快鄭州市場底部修復。而鄭州作為重要省會城市，鬆綁樓市具備一定示範效應，不排除壓力較大區域或城市跟進微調。

鄭州樓市新政出台：引導金融機構下調住房貸款利率 放鬆首套房認定

5方面出招 鼓勵長者投親養老

《通知》表示，堅持「房住不炒」定位，因城施策，落實房地產長效機制，實現「穩地價、穩房價、穩預期」目標，促進房地產業良性循環和健康發展，從支持合理住房需求、改善住房市場供給、加大信貸融資支持、推進安置房建設和轉化、優化房地產市場環境等5方面出台措施。

在支持合理住房需求方面，除了發放大學生買樓補貼外，外來務工人員置業、老年人投親養老購房等方面也有所突破。其中，子女、近親屬在鄭工作、生活，鼓勵長者到鄭州投親養老，允許其投靠家庭新買一套住房，這被視為實際放鬆限購規定。

此外，《通知》提到加大信貸融資支持，包括降低個人住房消費負擔，引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放，下調住房貸款利率。對擁有一套住房並已結清相應購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房，銀行業金融機構執行首套房貸款政策。

放鬆限貸 具示範效應

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，新政推出後，鄭州首套房認定標準從「認房又認貸」轉為「認房不認貸」，使得鄭州成為熱點城市中第一個取消「認房又認貸」的城市。貝殼研究院也指出，鄭州是首個取消「認房又認貸」的大城市，將實質降低買樓成本，激發改善換房需求釋放，加快鄭州市場築底修復。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，該規定放鬆鄭州限貸標準，令符合條件的家庭後續可以按首套比例購房，實際上也是降低置業首付比例。

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鄭州市住房保障和房地產管理局表示，加大信貸融資支持，主要解決企業資金流動不暢、施工進度慢、逾期交房問題，購房群眾貸款發放慢、利息支付壓力大問題。

諸葛找房數據研究中心提供的監測數據顯示，今年1月，鄭州新房成交6,686套，較去年12月下降30.7%；二手房成交3,561套，按月減29%，按年跌18.1%。

中信證券認為，政策具備示範效應，一個更密集的政策窗口即將開啟，房地產市場銷售將在3月見底，開發企業投資信心有望在二季度逐步恢復。

責任編輯：林佩怡

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